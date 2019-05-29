周二周三行情真是挺般配，周二是以为是个悲剧，结果最后笑了。周三是以为是出喜剧结果尾盘哭的跟鬼一样。





周三全天国内市场几乎分成了上下两个半场，上半场，全市场仍然围绕外部问题进行炒作，在涨幅居前的个股中，稀土、半导体及芯片相关个股构成了最大的涨停群体。而商品市场中，内盘双粕在2019年首度霸气涨停。





显然，这体现了国内市场对外部事件的应对策略——攻守兼备——奋发图强实现以芯片为核心的科技自立，同时稀土和农产品反制也成为市场最强的预期。





而午后时间进入下半场，MSCI扩容带动中国人保直线拉升，一度触及涨停。人保启动直接带动了整个保险板块的上涨，进而催动沪指形成一波冲高。





但是这个走势其实正应对了近期我们反复提示大家的一个问题，就是无量上涨。我们近期不断提示大家，因为技术面以及高层喊话，其实当前位置最不需要担心的就是下跌，真的跌下去一定会有真的机会。这个毋庸置疑。





但与之对比，最应该被担忧的以及被重视的，应该是上涨。尤其是无量反弹。目前的行情仍然处于低迷状态，即便有昨天尾盘的放量拉升，但实际上如果大家注意小级别市场的波动，会发现今天早盘量能最大的头一个小时，对比周二甚至再一次出现了量能萎缩，而这种量能萎缩几乎奠定了周三全市场的主基调——仍然保持弱势调整。





而我们在之前无数次的案例中给大家讲过，弱势震荡调整，怕得不是权重低迷，而最要命的反而是权重股无量的快速拉高。这种拉高会形成两方面的后果，一方面权重本身是需要庞大的成交量持续支持，才能够最终形成涨幅，在市场低迷的大环境下，权重无法获得持续的量能支持，最终无法摆脱冲高回落的命运。最典型的例子就是今天，人保的涨停板只封住了10分钟，而即便在这十分钟内，也持续出现了巨额的成交。而一旦权重股无法维持强势，开始形成回落，那么对于整个市场的拖累将是巨大的。





另一方面，权重拉升必然造成严重的资金分流。尤其在弱势行情下，权重的快速启动很可能反而拖累题材股下行。这个问题原本我们在早盘警惕大家注意有色品种可能会形成这样的问题，但最终这个担忧是通过午后的保险进行了释放。但无论如何，成交上的差强人意，决定了市场整体的持续性也就不过如此





总的来说，沪指虽然形成了四连阳，但是并没有能够改变信仰。市场还是继续维持弱势震荡行情。我们认为当前位置更多的机会是结构性的，但仍然需要控制仓位。市场在这个点位，还是那句话——有两条路可以走，如果有重大利好，则可能形成直接拉升。如果没有，最终不排除还是会以不破不立告终。但下行空间有限，因此也不需要恐慌，耐心一点，等待太阳升起。





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