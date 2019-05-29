早盘发改委对于稀土的表态，引爆了市场对稀土永磁的热情。稀土这事儿六七年前开始进入大众视野，但说实话，整个板块的表现屈指可数。这和目前产业的一些问题有关。我们国家生产了全球90%的稀土资源，而稀土又恰恰是几乎所有高尖端科技产品的核心，所以按理说，稀土是我们对外谈条件的一个王牌。





当然米国的稀土储量并不低，但因为各种问题，当地的稀土产能开开停停。实际上大量的是依赖于进口。而这里面中国的稀土占到了美国稀土进口的78%。





中国的稀土问题，这几年已经得到了重视，之前真的是像一些南美国家一样卖资源。稀土私挖乱采，价格也没有掌控。而且我国的稀土加工能力非常落后，当时讲的是，白菜价卖出轻稀土，然后外国一加工，我们再花重金买回来重稀土。这几年国家重视程度提高，稀土已经在严控产能。





中国在开采稀土矿以及将它们分离为市场最终需要的氧化物上可能不会有很大利润。这一行业的价值仅为每年40亿美元。但是，中国在制造过程的关键阶段——将氧化物转化为金属、合金、磁铁、发动机和电动汽车——完全占据主导地位，其中每一个步骤的利润远比氧化物阶段要高得多。如果中国感受到新的竞争威胁，作为成本最低的生产商，它可以降低价格将新对手排挤出市场。





应该说，此次发改委表态，很可能是传递更高层的意志，毕竟此前已经出现过一轮调研导致的稀土炒作，那么此次很可能是稀土供给侧改革提速的信号





当然板块方面的认可度很高，这也符合我们之前的判断，就是5月6日的外围事件之下，会催生出市场非常认可的一条中线逻辑，这是反而当时在3200点高位市场所不具备的。早间康强电子封板，带动半导体启动，自主可控继续拉升。目前自主可控是市场最认可的主线





但需要注意一点，目前的市场成交量非常低迷，如果稀土出现集中上涨，且仍然无法放量，很可能跷跷板效应下，其他版块会很难看。早盘成交确实没有明显放大，反而对比周二形成了明显的萎缩。这种局面证明市场仍然处于低迷观望的情绪中。





目前市场大家不需要担心下跌，因为下跌空间可控，但对反弹一定要特别警惕，无量的反弹一定是减仓信号而非追高信号。





尤其针对弱震荡市的强势品种，看着很美、追高很爽、炸板很懵、套着很痛