沪指成功的把一天的分时图，走的像集合竞价一样，早盘暴力拉升1%，午后直线翻绿，临近收盘再度直线启动。



尾盘市场异动原因：是MSCI扩容后今天收盘正式生效。资金尾盘进入的原因在于外资的MOC交易策略。MOC的全称是marktoclose，也就是交易价格要尽可能贴近收盘价。很多指数型基金都是采用该策略进行建仓，导致尾盘出现大幅波动。



明晟指数这边的提高比例，是A股近期迎接的第一波增量外资，后续6月份富时罗素也会正式开始进入投资阶段。从目前富时罗素公布的三步走来看，2019年6月实现目标的20%（即可投资部分的25%×20%），2019年9月和2020年5月各实现目标的40%，同时，结合MSCI此次扩容，6-7月被动增量外资达1440亿元。2019-20年，入摩入富带来的外资增量约4500亿元，而目前外资进场或仅1/3，随着纳入比例的扩容，增量外资在A股仍大有可为。



而一方面是入富入摩提速，另一方面是昨晚郭树清喊话市场：目前市场心态恢复稳定 不再盲目恐慌。郭这个级别的领导讲话，一定传达的是更高层的声音，这意味着2850是政策底线的思路被进一步夯实。



这两件消息共振，也就成为了今天盘面尤其尾盘市场启动的核心因素。而后续我们认为入摩入富也将在A股带动一批个股走出结构性机会。比如同花顺、东财、温氏股份、泰格医药、乐普医疗、汇川技术、宁德时代、智飞生物、东山精密、民生控股、内蒙君正等等，大家可以关注后期的机会，我们也会在新浪学院里给大家进行重点跟踪。



但尾盘的强势和全天市场的波动来说，还是存在距离。沪指即便在尾盘最后半小时形成了400亿的放量，但全天成交仍然维持在2200亿左右，这种成交量水平，与上周的平均日成交没有太大差别，点位上，也没有突破2830~2956点的横盘震荡区间。对于当前的走势，我们只能继续认为，仍然保持在底部震荡盘整的局面中。



尤其从题材上看，虽然周二入摩概念临收盘表现突出，但全天涨幅榜上看近期的绝对热点——稀土和芯片出现了非常明显的分化走势。资金缺少持续性证明了目前的市场只是超跌反弹，不是真正启动进攻姿态。操作上面还是要保持警惕



短期以目前的市场强度来看，我们可一个大家两个标准作为参考。我们认为当前市场环境下，至少要看放量2500亿+阳线才是我们说企稳的标准，可以针对强势品种，逐步放大仓位，而开始进攻的信号至少应该是3000亿放量+阳线。



在满足这两个信号前，我们只能判断仍然是震荡市，而针对震荡市，最好的策略就是控制仓位、避免追高的前提下，参与结构性的热点机会。