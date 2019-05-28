昨晚最大的新闻，是银保会大当家郭树清接受央视采访的表态：目前市场心态恢复稳定 不再盲目恐慌。这相当于是传递高层的声音。等于也是在进一步夯实2850是政策底线的思路。这个声音传递出来，其实对于市场而言，是非常积极的信号，接下来A股是能稳要稳，不能稳也要稳的状态。基本上政策封闭了下行空间。这对于行情来说是一个好消息。





但是毕竟从封闭空间到主动进攻还是存在一定的距离。所以市场心态从恢复稳定，到积极进攻还需要时间





早盘延续了周一午后的放量态势，一小时成交达到800亿以上。成交量能够放大是积极信号，尤其早盘北上资金一改前八日的连续流出，形成了正向流入的姿态，但如果横向对比，大家会发现，所谓成交量放大也仅仅是保持和5月22日早盘持平的状态。这种成交量不足以支撑市场强势走高。整体成交还是不太够。





我们上周提示大家沪指在当前位置存在macd双背离共振的可能，这种技术特征到现在仍然存在。也就意味着大家在当前位置不需要担心市场下跌，一旦指数走出新低，马上就会激活30和60分钟级别macd底背离共振，诱发反弹，事实上昨天的上攻也很大程度上源于此。





因此在当前位置，大家不需要担心下跌，但是相反，要对上涨保持谨慎关注，尤其对成交量能否放大要密切留意。如果不能激发强势的放量配合，那么很可能指数还是要继续在2830~2956点之间继续震荡洗盘。





尤其如果大家关注早盘的热点，市场今天分化很严重。稀土从过去领涨到了今天领跌。芯片股看着又不少涨停，但板块分化非常严重，126家上市公司，只有12家涨幅超过5%，比例不足1/10。资金缺少持续性证明了目前的市场只是超跌反弹，不是真正启动进攻姿态。操作上面还是要保持警惕





短期以目前的市场强度来看，我们可一个大家两个标准作为参考。我们认为当前市场环境下，至少要看放量2500亿 阳线才是我们说企稳的标准，可以逐步放大仓位，而开始进攻的信号至少应该是3000亿放量 阳线。





在满足这两个信号前，我们只能判断仍然是震荡市，而针对震荡市，最好的策略就是控制仓位、避免追高的前提下，参与结构性的热点机会。