周一行情被市场一分为二。





早盘指数延续上周的低迷态势，形成震荡回落，并在11点06分创下近期回调的新低，但很快指数形成放量格局，开始走出震荡拉升，天风证券直线封板带动市场上行，最终沪指上涨接近40个点，两市百股涨停，全市场下跌家数不到200家，整体来看量能也比上周五有所放大。





其实技术上我们在上周给大家做过集中的解读，这也是今天盘面的第一个信号。当前位置最不需要担心的就是下跌，因为指数一旦形成新低，不管新低的深度如何，都将快速激发30和60分钟级别，对应5月7日早盘至今和5月8日早盘至今的MACD底背离共振。进而诱发市场的反弹。

对于指数的反弹来说，当然今天的如果从日线级别来看，反弹并不能说是非常强势。沪指全天放量仅仅比上周五的地量略高，同时指数上也没有脱离2830~2956的震荡区间，甚至都还没有站上2905的平台中枢位。目前以一根小阳线来判断是否见底为时尚早。尤其大家应该注意到，到收盘位置，最活跃的资金——外资仍然处于净流出状态。





但不可否认的是，周一的市场拉升还是传递了一些积极信号，从小级别上看，午后两小时，市场同比上周五放量达到接近400亿水平。叠加早盘新低的态势，能够证明当前位置对于相当部分资金来说，就是郭嘉队底线。早盘天风证券打板进攻，自主可控全面启动，绝不会游资所为，而是真正的郭嘉队出手护盘。





而另一方面，我们认为有必要提醒大家的是今天盘面的第二个信号——在当前位置，市场选择天风证券这样的券商股作为拉升的发令枪，是很值得玩味的。这里面，一个非常容易被忽视的背景是——券商行情往往与牛市直接联动。因此券商频频作为启动点的选择，证明大多数资金仍然认可A股牛市逻辑





总的来说，上周不断提示大家反弹窗口一触即发，到今天看算是很好应验。但是对于市场而言这样的反弹还不够。后续行情的高度和方向需要更明确的量能信号配合，这也是我们需要去密切去跟踪的。





而在题材选择上，反复给大家强调过，自主可控就是现阶段市场最强势的关注点和方向，只不过后续随着市场对于炒作的认知深化，以及消息的透明化，对于自主可控概念品种的炒作波动会大幅度增加。这也是大家在后续的投资过程中，需要去注意的。