就在昨晚，据《南华早报》消息，知情人士透露，在华为被列入美国黑名单、因而无法购买美国技术后，微软效仿谷歌的做法，停止接受华为的新订单。微软面向这家中国公司的服务团队已经搬出了位于深圳的总部。该知情人士表示，华为和微软之间的两大业务领域：笔记本电脑Windows操作系统和其他内容相关服务都已被微软暂停，这家美国公司在遵守美国政府的限制。界面新闻就此事向微软中国区方面求证，对方回应称，目前没有更多信息分享。





华为事件，以及其背景的大国博弈，是左右近期市场情绪的最核心要素。几乎所有盘面的波动都与此息息相关。市场曾经在事发的第一时间表现出过对于国产替代的超强信心。也在板块短期获利较高和外部压力激增的情况下出现过回调。





但今天，我们非常欣慰的看到，自主可控——半导体、芯片、国产软件、操作系统，几乎全面的包揽涨幅榜前列，我们反复强调的权重进攻的号角——券商股，早盘也在天风涨停的带动下开始启动进攻。虽然全市场量能延续萎缩，但是早盘后一小时明显出现了成交的放大。在指数严守2850平台的背景下，一批增量资金开始选择进场动作。





从板块上说，我们继续坚定的认为，自主可控，将是大国博弈背景下，最具有长期看点和爆发力的板块方向。要知道，信息技术本就是全球化分工最完全的产业，由于产业分工的关系，现在形成了美国利用创新优势和长期技术基础掌握上游核心芯片元器件，中国背靠全球最大的消费者市场和人口工程师红利成为产业集成中心（无论手机等消费品还是系统设备），日韩台湾欧洲在细分行业依赖行业优势成为有效补充的三极形态。





信息行业产业链分工在过去30年均证明是有效存在的合理体系，任何一方面试图利用产业优势刻意打破平衡的参与方均会给行业带来混乱和不确定性。在这里我们作为行业研究者不想过多评论政治和各方得失，但对于一点是确定的，美方的禁运最终只会加快中国芯片行业自主研发制造之路的进程，短期可能充满荆棘，道路险阻，但长期倒逼产业升级，自主创新，我们国内的芯片行业未来一定是星辰大海。





资本作为一个国家最敏感的部分，首先发掘首先认可，首先投入到相关领域中去，是一个非常明智的选择。接下来的自主可控，仍然会是盘面上最值得关注的炒作方向。





而整个指数层面，虽然还有盘整的需求和空间，但我们认为随着日线级别的缩量极限，横盘也在进入尾声，后续很可能真正进入阶段性见底的时间点。具体的信号和标志，我们上周为大家作为集中系统的解读，不再赘述。总的来说，对于A股趋势看空的言论可以休矣。





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