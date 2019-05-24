其实说穿了道理很简单，特赌得就是：你筹码没我多，我做得过了之后，你就会很难受。因为风险太高了，这远远超出你的舒适区。但对比日美毛衣的历史，也在告诉我们一个道理——一味地妥协并不能真正解决问题。





中国需要再这场对攻中寻找到自己的节奏和路线，打出主动权。





市场方面周五沪指屈辱收盘。真的是把横盘玩到了极致。全天成交量创下了近期的新低，人气低迷也是达到了极致。沪指周线五连阴，创业板更惨一点，周线已经形成六连阴格局。





短期市场的连续回落，与外围因素有脱不开的关系。因为外围突发的利空影响，导致全市场资金风险偏好被收紧。尤其在美国将枪口转向我国高科技企业之后，受到波及的上市公司纷纷形成强势下跌。





但面对周线五连阴之后市场我们觉得大家反而可以稍微放平和一些，机会都是跌出来的。接下来的反弹很可能会随时发生。





从技术上看，极限缩量之后，市场也开始进入方向选择窗口，但A股有逢缺口必补的说法，下方缺口不补，始终是悬在投资者心头上的达摩克利斯之剑。而近期外围的不确定性因素也正好加重了这一心理暗示。因此我们认为当前点位直接拉升的难度还是比较大，两条路线可以选择，要么是直接放量向下急跌，带出恐慌盘，然后快速见底形成强超跌反弹。另一种是继续缩量回调，回补下方缺口，再形成反弹。





无论周末的消息面变化如何，我们认为反弹已经进入倒计时





因此下周大家要密切留意市场变化，如果形成放量下跌，那么是最好的补仓机会。市场向下回补缺口，最后一轮恐慌盘离场，会直接催生超跌反弹需求出现。这里面大家要密切留意的标志性板块，就是以建行为首的银行，以及白酒为首的大消费。这两大品种，将是下周市场反攻的重要标志和排头兵。





题材上，自主可控仍然会是市场核心，虽然近期连续下跌，但客观来说，累计涨幅较大之后，走出回调也是正常范围。市场在目前的盘面上没有超出预期之外的巨幅下跌，说明整体人气可控。





而虽然外围不断在对科技企业施压这形成了市场对于科技龙头的风险偏好降低。但讲道理，就算外围利空再大，真正科技崛起，还是要看这些龙头，所以市场接下来会有一个逐步适应的过程，我们认为自主可控仍然会是未来市场的重心之一，对于板块机会不需要过度的担忧。





只不过要注意一点，就是随着市场对于自主可控的发掘深入。后续信息逐渐透明之后，个股上窜下跳的波动很可能会加大，同时一旦行业出现风吹草动也会更快的形成新的龙头，而这些都需要大家密切的跟踪和学习。





最后的最后，下跌不需要恐慌，但反弹需要特别警惕，当前位置，前几天市场出现的反弹，我们都在不断提示大家风险——当前位置的反弹一定要有成交量配合，无量的反弹在目前的行情中非常具有迷惑性以及风险性。因此要格外注意。





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