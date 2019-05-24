连续好几天睁眼看消息面都是偏负面的新闻，总算周五缓口气。昨天晚上水氢汽车的消息点爆了整个网络，全球首台加水就能跑的水氢汽车下线。想想也是激动人心。





一方面是南阳的这家企业显然是经过精密计算——电解水产生氢气，氢气燃烧又能还原成水——困扰人类的永动机就此真实的产生了。另一方面今天早盘氢燃料电池集中上涨我看不太明白，A股的炒家一看就不是扎根于实践的技术派，水氢汽车，直接受益的必然是自来水公司啊！过去卖的是水，现在卖的是燃料。第三是彻底改写了中国老祖宗传下来的五行相生相克，什么木生火水克火，都是胡扯，以后是水生火升水生火生水......





然鹅，问题来了，按照物理学最基础的能量守恒定律。。。那么电解水的电又从哪里来呢。。。。要么是我物理化学学的不好，要么是有人偷偷做了什么手脚吧。可惜了非技术出身的官僚，也再度暴露了我国的素质教育看来还不够普及。同时可能确实是中国发展的日新月异，让92年当时风靡一时的王洪成水变油的骗局已经被很多人忘却。





早盘另一个消息是米国方面，川普周四表示，华盛顿和北京目前有“很好”的机会达成协议，甚至包括就中国科技巨企华为的问题达成共识。华为被美国商务部列入黑名单，使美国厂商不能向其销售零部件生产新产品。不过川普周四在情况一直陷入僵局时语出惊人：“如果我们达成协议，我可以想像华为的事情会以某种方式列入贸易协议，成为协议的一部分。”





就像我们之前说的，这会是一场长期的拉锯战。漫天要价是为了着地还钱，打一闷棍是为了让你服软。华为之前表现出了强姿态。中国也如此。但中国的自主可控到底有几成颜色的含金量，真的要看这一轮危机度过之后的状态。过去的日子过得太舒服，让很多人忘了独立自强的必要。





中国应该感谢川普在这个时候的当头棒喝。





最后，行情仍然维持低迷震荡。早盘中国人保带动指数快速拉升。但成交量完全没有放大，早盘30分钟成交创了近期新低，市场还是偏弱。后期的行情，重点还是要看成交量，这个位置权重护盘护的是底线，但是炒股炒的不是底线。市场需要进攻性板块出现





如果迟迟没有动作，恐怕还是要维持不破不立的判断。



