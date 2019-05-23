消息面不断升级的贸易大棒成为压制整个市场的最大利空。客观讲，这不仅仅是华为，更是中华民族的艰难时刻，周末上网看看新闻，居然还能看到华为事件下的各种奚落。而最近两天，又见到不少公众号在借时间热点，散布恐慌情绪，感到愤慨。我想说的是，作为中国人，请爱自己的国家。愿意与国家共赴时艰的朋友，做好自己的本职工作。愿意骑墙的朋友，也请不要传播假消息，散布恐慌。





周四全市场走出回调，从跌幅榜上看，其实跌停个股数量明显出现增长，但整体并没有进入不可控的状态，对比沪指跌幅1.5%，创业板跌幅3%的局面，76家跌停另有40家涨停的盘面并不显得太过于灾难。





但需要注意的是，两市接近9成品种下跌，但绝大部分集中在3%以内的跌幅，这只能证明一件事——市场信心非常薄弱。因此造成市场今天指数走势的，仅仅是信心缺失背景下的普跌而已。我们昨天分析过，市场目前的状态，两条出路——要么出现重大利好，市场形成放量上攻，完成企稳；要么，A股必然走向不破不立的格局，放量下跌诱发恐慌盘离场，最终形成企稳。





目前看，市场正在向后者的方向演进。但不论从缩量的角度，还是放量杀跌的角度，还是市场目前仍然收在2838点之上的技术状态来看，调整都没有终结。这个背景下，我们还是建议大家严格控制仓位，一定保持低仓位，切忌追高，耐心等待市场企稳。





板块方面，堪称全军尽墨，午后中石油、中石化、中国银行等超级权重逆势震荡上行，明显国家队在奋力支撑市场走势。但收效甚微。板块的人气低迷一方面和昨晚的消息面利好有关——毕竟行情低迷中，利好通常被当做利空使用，另一方面也源于市场对于贸易摩擦升级的担忧情绪。





这种担忧是正常的，不仅仅是华为、大疆、海康、大华。严格意义上讲，这一次的战役是对于过去十年中国科技升级的一个最极端的试金石。倒下的很可能被蚕食干净，但活下来的一定终将加冕为王。





科技题材后续一定还是会如此前行——过度恐慌的杀跌后，仍然会成为资金关注的核心，因为如果赌国运，那么这个位置科技龙头的发展就是国运。至于市场整体，毛衣问题是目前唯一的核心，也是唯一的系铃人，在相关问题出现转机前，保持谨慎的操作态度。





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