早盘的市场低迷，一方面是昨天盘后稀土与软件、集成电路都有利好，对于弱市利好一般都是当利空来做（即利好出尽），所以早盘资金砸盘都很踊跃，毛衣摩擦的总龙头丰乐种业砸跌停板，芯片大港股份砸跌停，新亚制程涨停砸绿，实达集团也放量，明天也就大概率要开板了





另一方面，晚间消息面同样是早盘市场恐慌的原因。英国ARM据说要给华为断供，而美国则准备对包括海康威视、大华在内的五个监控企业下手。而这一消息直接导致早盘中小创快速跳水。





但早盘市场弱势震荡，有朋友看到指数下跌觉得是极度恐慌，我们觉得谈不上，实际上如果大家看个股涨跌幅分布能够明显发现，其实80%的股票都仅仅集中在3%的跌幅内，跌停股家数比昨天并没有明显的提升。





包括盘中市场一度触及2850点（甚至还不是2838的底部）券商就开始急不可待的动作，长城证券带动指数一波直线拉升。但从盘面上看，当前位置仅仅依靠权重护盘是很难走长远的，市场想要真正意义上企稳，除了维稳，更要有主动进攻的板块出现。至少从早盘来看，市场仍然缺少这个方向的发力点。





近期行情不太理想，很多投资者在给我们留言沟通。其实看到一些朋友的问题还是有点遗憾。明明很多股票，高位早已经出现了离场信号，但是当时不舍得止损，最后跌去一半的时候才询问还能不能持有。一直和大家说，投资没有将错就错，投资只有在最正确的时候做最正确的决断。错了要迅速停止继续犯错，而将错就错，有时候只能越做越错。





其实很多道理很简单，做投资我们追求的永远不是一锤子买卖，而是长期不断地交易过程中，成功率的不断提高，我们追求的是大概率事件。但寻求成功率的基础在于存在一个足够大量并且还在不断提高的交易基数。而确保资金可控而非长期套牢，是确保交易基数的基础。





而这里面其实又牵扯到另外一个问题，也是大家特别喜欢问的——就是一只股票是否适合中长期持有。





中长期持有几乎是我接触的投资者朋友最喜欢的问题没有之一。





很多投资者推崇中长期持股，原因在于我们听到的所有股神讲的盈利之道都是中长期价值投资。但是很多投资者忽略了一个问题，获得盈利的关键，并不在于你是否中长期持股，而在于你是否是巴菲特、芒格一样的“股神”。而普通投资者与所谓股神最大的区别在于，股神能够真正选出“神股”。





你是否对一家公司有深刻的了解和理解，对一个行业是否有深刻的认识，对一个市场是否有极大地熟悉，对一个市场所背靠的政策环境是否有敏感的嗅觉。有了这些前提，才能选出优质的股票，有了优质的股票，才需要用长期持股来过滤短期波动。我见过的绝大多数投资者，犯得最致命的问题是本末倒置。以长期持股的“术”，去寻求价值投资的“道”。但没有道的术只能是邪术，缺乏对于价值投资的认知，缺乏对于遴选优质品种的能力，最终长期持股很多时候换来的是长期套牢。





其实投资的门道很多，接触多了，经历的多了会有很多感触，以后有机会和大家展开慢慢讲。以今天的行情来看，我还是维持昨天的观点，如果没有重磅利好加持，大概率还要有一轮放量杀跌来释放恐慌盘。在此之前，最好保持仓位控制



