周三行情全天表现出极端低迷的走势，我们昨天在提示大家，没有成交量的反弹就是耍流氓，今天大家能够看出，市场在当前位置确实仍然处于极端弱势之中。包括成交量，沪指全天成交1936亿，创下了2月15日以来的量能新低，这也是指数一波冲高回落过程中，成交量的最低点。





对于当前位置的市场，这种缩量格局未来的可行路线只有两个，如果想要完成旱地拔葱式的上涨，那么必须要有重磅利好打破僵局，完成放量突破，但如果消息面迟迟没有动态，则很可能最终形成不破不立的格局，先向下完成最后一跌，再进入真正意义上的反弹节奏。





因此对于投资者而言，这未尝不是件好事儿，因为不论是消息面的重要利好助推，还是向下跌破2838支撑，这两个重要的信号都不会被错过。因此接下来的时间，最重要的仍然是把控仓位的前提下，准备好资金，等待方向选择传递出的真实的进场信号。





周三指数不温不火，跌停股家数从早盘的24家一直维持到了午后收盘，值得一提的是盘中市场一轮跳水，跌停股家数不升反降，证明当前点位市场也确实不存在真正意义上主动杀跌的需求。所以所有人都是在等消息面的变局，和技术上的方向选择信号。





板块方面亮点还是有的。因为消息面的刺激，自主可控继续全面引爆行情。午后两个重磅消息成为行情导火索，一个是媒体称微软下架华为笔记本电脑，或将中止Windows授权。叠加之前华为秋季发布自主OS操作系统，国产软件尤其是操作系统概念品种全面拉升。而临近收盘一则消息——财政部：今明两年对集成电路企业和软件企业免征企业所得税。直接全面点爆自主可控概念。





我们在5月6日之后给大家做过明确的预测——贸易问题的短期升温未必就是真正的坏事，很可能将会为A股提供一个在3200点可望而不可得的全市场高度认可的概念品种。而我们近期反复强调的自主可控恰恰就是这个品种。





自主可控的行情还会延续，午后sh600797(浙大网新)，sh600536(中国软件)的拉升宣示华为科技系的软件系明天继续主流核心。而如果我们从另一个角度来看，中美问题的升级不仅仅是局限于某一个技术或者贸易额度，这是一场生存之战。2019年的这一场科技领域的战争，将不仅仅决定着我们未来的发展和制造业升级，更是关乎国家安全。而过去美国的强大，不仅仅因为其掌握技术，而更重要的是掌握制定技术的规则，掌握话语权。今天对抗的加剧，本身是因为中国终于有实力切入话语权的制定体系中。





所以这当然是一场硬仗，但这当然同样也是一次巨大的机遇。





过去美国以不正当竞争为名限制我们的政府补贴，现在好了，反正撕破脸，干脆正大光明的补贴——事实上减税也还真有区别于补贴，但无论如何，可以想象的是，后续国家对于自主可控领域的政策倾斜只会进一步加大。这场硬仗，一定要赢！





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