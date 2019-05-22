沪指早盘延续存量博弈状态，成交量相比于周二再次出现萎缩，尤其以临近午盘的缩量态势来看，市场很可能会在今天创出地量。





市场整体资金低迷，个股也基本上保持不温不火的状态，90%的公司维持在正负3%之间进行波动，没有太大的惊喜也没有太大的惊吓。两市涨停45家，跌停也只有20家，这种行情已经有点像5月9日前后的市场情绪。





对于市场来说，虽然我们在5月6日急跌之后就在强调——指数最佳走势就是在2850附近修建新的平台，完成洗盘后在寻找机会拉升。但即便以横盘来看，我们仍然希望这个位置指数至少有拉升上攻2956点的动作，之后再回调不迟。如果以当前点位既回踩2838，则会出现指数层面重心下移的特征。若如此，则不排除2850会成为至少阶段性下跌中继的可能，届时反弹会进一步的延后。





早盘整个市场还是在围绕自主可控进行炒作，而企业层面华为、大疆之后海康威视也站出来进行回应。市场在当前位置也确实形成了以这些强势题材方向为中心的集中炒作。





但需要注意的是，题材的局部火热没有改变整个市场缩量的格局。存量博弈的跷跷板特征在早盘特别明显。





早盘从市场的强势股分布上来看，稀土剩下几个前排龙头在强撑，而因为昨晚华为对于OS系统的表态，导致早盘国产操作系统大涨，但大部分集中在超跌股的首板，资金选择也是捡软柿子捏的思路。因为这些品种的启动导致存量强势股出现了巨大的波动。5G前排龙头东方通信炸成了一朵烟花，其他的5G涨停股也在临近午盘大比例开板一批。而开班后资金又重新回归农业股。





早盘资金在盘中的这一波游走对现有的强势股，和存量人气有一定打压。还是那句话，存量博弈之下这是必然的结果。所以这几天反复提示大家，不要盲目追高，一定要控制仓位。当前位置最重要的还是成交量。没有明确的放量信号前，我们认为市场没有办法真正脱离2838~2956点之间的宽幅整理平台。





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