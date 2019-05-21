昨天提示大家，这个位置超跌反弹一触即发，今天市场走出了比较可观的拉升。确实是一触即发，但发完之后，我们要提示大家，我们所讲的，仅仅是超跌反弹。至少到目前为止，仍然不能判断指数在当前点位已经企稳。一个最直接的问题还是成交量。虽然市场在早间第二个小时开始出现明显的放量，但最终看，全天量能放大不过50亿左右。整体成交维持在近期低点。市场人气仍然低迷。





当前位置最不需要担心的其实是下跌，如果当前点位沪指再次向下形成如周一一样的急跌，则30分钟、60分钟、日线级别的MACD底背离将形成共振封锁下跌空间。但这个位置大家要留意上涨，至少到今天收盘为止，沪指仍然没有真正意义上脱离2838~2956点之间的宽幅震荡。这也符合我们在5月8日前后对市场做出的判断——最佳走势就是在这个点位修建新的平台，重新洗盘收集筹码，等待消息面转暖或淡化后寻求下一次拉升的机会。





今天来看，至少市场在前半句做的还不错。但后半句的决定权不在于A股本身。因此整体市场目前无量的横盘震荡也只有控制仓位的前提下等待完成方向突破。在放量突破箱体确定站稳前，所有重仓买入的操作都应该是要谨慎的。





指数走势一般，但是个股表现不俗。





自主可控概念HOLD住全场成为市场中最亮眼的明星品种。刚刚过去的周末，我们研发团队出差去了邯郸给当地的投资者朋友作了讲座。重点讲了几个板块的机会





我们重点解读的酿酒（消费）品种，今天古越龙山金枫酒业强势涨停，带动板块启动拉升。重点分析讲解的芯片、5G，在周内全面启动成为市场最大的亮点品种。东信和平东方通信周内二连板涨停，新片概念中三安光电、力源信息康强电子、诚迈科技、三川智慧也都强势封板。应该说还是很好的为投资者理清了市场的脉络。





目前看自主可控就是市场最大的爆点。这个符合我们之前的判断——贸易谈判的波折并非是坏事，这将提供一个市场自四月份以来不曾有过的机会——即高度认可之下的拳头板块，而目前看，5G、芯片、国产软件、稀土等等题材都迎来资金的关注，这一波自主可控的机会仍然值得把握。





但整体市场上看，还是那句话，没有明确的放量之前，我们认为整体资金仍然处于谨慎情绪中，因此虽然题材上的机会没有结束，但是仓位上需要大家严控仓位，仍然要避免重仓的冲动。至于整体市场而言，这个阶段最好还是继续关注券商等非银板块的表现，指数这个位置想要企稳放量，最大的发力点恐怕仍然是券商。



