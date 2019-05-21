



早盘市场几乎所有的炒作都还是在围绕中米关系展开。





应该说，现在的每天隔夜的消息面都不太乐观，先是华为，今天早盘看到针对大疆的限制也在升温。只能真正希望这些代表了中国最先进制造的科技企业，真正能够在这一轮交锋中挺住。应该说，这一次的事件将是中国过去十年科技强国的试金石，是骡子是马拉出来溜溜的时候到了，而如果这些企业真的能够在风暴中屹立不倒，那么资本市场必将掀起史无前例的资本的支持和赞扬。





当然，自强不息是对的，但是中国毫无疑问又在面临着和过去数十年中不断上演的相同的时刻——我们是该鼓动民粹主义闭关锁国，还是在自强不息的同时，继续看到差距不断学习不断开放？任正非这几天的表态真正看到了中国顶尖科技企业的底气和气度。不依靠民粹主义而前行，这是真正让我们看到希望的地方。





早盘市场在外围消息面的影响下，几乎所有自主可控概念都处于上涨状态，而大大调研稀土的消息直接点爆有色行情，稀土一直是我们掌握的重要战略资源。米国当然稀土储量并不低，但是与芯片一样，在2017年米国大规模停产稀土之后想要短时间内恢复几乎没有可能。能否善用这张牌后续也很关键。当年米国搞中东战争，海湾国家打不赢，于是祭出石油武器，直接搞到美国经济危机。眼下石油米国基本上能自给自足，但稀土这种战略资源中国几乎占了全球产量90%，过去白菜价卖，2017年供给侧改革开始，稀土整顿进入高峰，眼下的外部问题，正好与整顿取得成果的时间点重合，这张牌一定要打好。





而临近午盘，5G传出重磅消息，10月1日开启5G商用。米国倒逼之下，我们的5G全面提速，十月开启商用，这对于国内的5G供应商来说，形成了巨大的利好。早盘中兴直线拉升。





目前来看，市场近期几乎最大的风口就是自主可控，这个符合我们之前的判断——贸易谈判的波折并非是坏事，这将提供一个市场自四月份以来不曾有过的机会——即高度认可之下的拳头板块，而目前看，5G、芯片、国产软件、稀土等等题材都迎来资金的关注，这一波自主可控的机会仍然值得把握。





但整体市场上看，早盘反弹仍然没有明显放量，甚至开盘半小时市场创出近期地量，虽然第二小时明显出现量能放大，但对于目前的指数来说仍然不够匹配。我们看指数几乎很好的复制了我们最初对于点位上的判断——2838~2956点之间进行宽幅横盘震荡，确认底部后再开启下一阶段拉升。因此题材上还有机会，但是仓位上需要大家严控仓位，仍然要避免冲动重仓。



