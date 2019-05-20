据彭博社报道，由于需要遵循美国政府禁止他们与华为公司开展业务的法令，英特尔、高通、赛灵思和博通正在切断与华为的交易，立即生效。





周末的消息面最震撼的其实是两件事儿，一个是华为，一个是前村长。两件事儿怎么说呢，对于A股的影响，都不能仅仅看当下。





从华为事件本身来说，毛衣问题不可避免，这是我们一直以来的判断。而华为这边的动作本质上要比当初中兴果敢得多。一方面是在去年以来就在双倍分量的进行采购，提前进行巨量的库存备货，按照其内部的表态，所有产业链库存足够支撑一年。另一方面上周华为海思副总裁的一封内部信件被公开，华为的全面自主化替代已经很早就在着手。而这一次全部真刀真枪上阵。





对于中国制造来说，如果说中兴是一次前哨站，那么华为面临的是真正意义上的硬仗。这次将是真正检验华为以及中国智造含金量的时刻。华为如果能够挺住、不倒，那么中国真的就可以说是到了有能力说“不”的时代。但如果在全面国产替代之后仍然顶不住，那么。。。





周末看了一篇华为产业链从业者写的文章，说从没有想到过自己的工作能够这么有情怀，我们想也是。中国发展很快甚至可以说太快，让每一代人都在不断见证着和亲历着历史。这无所谓好坏，但是人总要有点情怀，共和国的非常时刻，希望我们可以再每一个人的岗位上一起努力，在将来的某一天，我们回首的时候，可以骄傲的说，我们曾经和祖国一起并肩作战过。





村长的事儿大约也如此，无法妄言利好。但至少从今天早盘来看，市场还是得到一些震动。毕竟目前无法判断是哪个阶段的工作出的问题，而A股这个期间的IPO数量确实是大，市场有担忧是必然的。但无论如何，这件事儿之后，证明金融反腐确实开始提高一个档次，也证明了国家对于资本市场的重视程度堪称史无前例的高。





回到市场上来，今天在消息面这两大因素的影响下，沪指几乎全天保持低迷。尤其早盘一度出现了加速下行的走势。但我们还是要提示大家一句。这个位置虽然日线层面走得并不好看，但如果大家关注60分钟和30分钟级别K线会发现。一旦在近期指数层面盘中创新低，则将会在60及30分钟级别分别对应出现自5月9日午后至今及5月7日午后至今两个时间级别的MACD底背离信号。





换言之，本轮杀跌到当前为止，如果再有放量加速，那么很可能会快速催生出超跌反弹的走势。当然，我们并不强调超跌反弹是值得抄底的机会。但想提醒这个位置不顾一切想要割肉的投资者，尤其是针对部分已经超跌而非刚刚破位的标的，不妨等待超跌反弹启动之后，再择机进行操作。





而盘中的另一个信号同时在佐证我们的观点——包括5G、半导体在内，大量自主可控品种开始形成放量大单买入的走势。资金已经开始异动，这里面很有可能相当比例是郭嘉队资金，以目前的消息面格局下，郭嘉队资金很可能在接下来几天还会维持相当的活跃度！在这个背景下，我们认为大家不妨少一点悲观，多一点耐心。



