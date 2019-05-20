过去每个周四提心吊胆的是黑色周四，现在每个周一的凌晨翻来覆去睡不着生怕有什么不好的消息。不过想想看也是一种人性化的进步。如果周一凌晨真的爆出大利空，那么就踏实了，接下来一周都能够踏踏实实睡觉了

玩笑话。周一凌晨市场还是出现了重大事件。但是恐怕这个事件没有大家想象的那么利好，因为现在不清楚是在哪个阶段的任上出的问题，而过去三年在A股任上发行的股票又太多，因此，市场很难不去担忧这批A股的质地。这恐怕也是早盘集中下跌的原因之一。

当然另一个重要的利空是外围，目前最大的消息还是在围绕中美问题展开。周末各种企业和国家利益卷入一场罗生门，各种曝光各种辟谣，但不论如何，确实让人感受到当前的压力，但有些东西无可避免，有些东西是发展中必然面对的问题，而发展的问题只有通过发展去解决。这句话看来不仅仅适用于国内的产业升级，更适用于国际关系。而对于我们每个人而言，无他，只有继续奋进，每一个个人的努力工作，都是在为国家的强大添砖加瓦。发展才是硬道理。

早盘因为周末的消息面利空打压，一度形成了快速下行。沪指的实体阴线部分也一度跌穿小平台下沿形成了小级别破位，并且成交量出现了明显的放大。虽然临近午盘市场出现反弹，带动指数形成回升。

但我们相信，这种盘中沪指的破位加速的走势，以及放量的态势，还是会让很多投资者感到不安。

但我们需要提示大家一点。即这个位置虽然日线层面走得并不好看，但如果大家关注60分钟和30分钟级别K线会发现。一旦在近期指数层面盘中创新低，则将会在60及30分钟级别分别对应出现自5月9日午后至今及5月7日午后至今两个时间级别的MACD底背离信号。

换言之，本轮杀跌到当前为止，如果再有放量加速，那么很可能会快速催生出超跌反弹的走势。当然，我们并不强调超跌反弹是值得抄底的机会。但想提醒这个位置不顾一切想要割肉的投资者，尤其是针对部分已经超跌而非刚刚破位的标的，不妨等待超跌反弹启动之后，再择机进行操作。

而早盘另一方面，大家能看到，包括5G、半导体在内，大量自主可控品种开始形成放量大单买入的走势。资金已经开始异动，大家不需要盲目悲观





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