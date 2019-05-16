周四的市场以及消息面几乎都在围绕谈判的各种扰动展开。

消息面开始有一些有意思的动态，一个是昨夜凌晨，几乎同样的操作，某人签署了紧急状态令，宣布国家进入紧急状态，禁止企业采购危害国家安全的通信产品——矛头直接指向华为。

而今天早间华为给了霸气回应——华为是5G电信设备领域无可比拟的领导者，不用我的没关系，市面上有又贵又次的设备等着你。底气十足。

这条消息一出，应该当做一篇战斗檄文，想想去年中兴事件时候我们的尴尬和被动，再看看华为在当下表现出的底气。自主可控的主要性不言而喻。华为的底气本质上就是一年砸十多亿研发费用砸出来的。因此，后期在不断摩擦的过程中，我们说大家一定要密切留意自主可控品种的机会。

而另一方面蓬勃社援引知情人士透露中国和欧洲的航空监管机构接近达成一项具有里程碑意义的协议，该协议将飞机更容易在双方彼此的市场上获得认证和销售。知情人士称，中国民用航空局和欧洲航空安全局(EASA)计划最快于5月20日签署协议。

我们之前给大家讲过中米之间的贸易依赖，美国飞机30%的市场在中国。这个时间点尤其是在美国波音737MAX爆出重大问题之后，中欧的“里程碑意义的协议”，很可能意味着，开始将市场全面导向欧洲，如果这个时候空客借机摆了波音一道，那么对于那些对白宫有重大影响力财团来说，将是一个重要的损失。这相当于最有力的一条对于外围叫嚣的回应。

事实上除此之外，今天盘中大家看，市场热点也基本上围绕谈判展开。包括稀土在内的有色板块几乎贡献了今天最大一波涨停品种。要知道中国是全球稀土最大的出口国，大概垄断了全球市场90%的供应量。而美方包括科技、军工等领域对稀土的依赖度又巨大，因此稀土本质上也是我们谈判的王牌之一。

总的来说，经历了一周半的调整，A股已经逐渐从被突发利空打蒙的状态中恢复过来，不管是从消息面还是从市场的反馈来看，资金都开始做出动作，这是好现象。指数方面，虽然周四是无量上涨，但是最终形成了下跌以来第一次真正意义上的重心抬升，涨停股数量也开始形成比较有效的放大，说明开始有一批强进攻意愿的资金在这个位置选择进场。市场在这个位置会逐渐活跃起来。大家应该开始提高关注度了。

但有问题的一面也要指出来——量能仍然是不足，周四午后市场走出了明显的缩量，缩量之下上攻的水分就比较大。后续最重要的是成交，只有成交可快速放大配合下的上涨，才是真正指数启动反转的标志。





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