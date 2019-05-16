早盘市场延续昨天午后的放量态势真正量能开始温和放大了。这是非常好的现象。

我们认为大家近期要密切留意，市场很可能正在逼近一个短期变盘点。技术上看，沪指在5月6日下跌企稳以来，第三次触及到2942点，这一点位是近期指数围绕震荡的平台上沿。当前位置一旦形成放量突破，我们认为很可能预示市场情绪进入一个拐点。而之所以我们认为情绪拐点正在临近，也和近期市场的种种迹象有关。

第一是放量，自5月6日下跌以来，市场持续以肉眼可见的级别缩量。但直到周三午后，虽然周三早盘市场量能仍然延续萎缩，但午后两小时同比前日实现400亿级别量能放大，而这种放量局面延续到周四早盘，早盘头小时成交仍然在明显放大。这证明市场在下跌以来，真正开始形成资金进场局面。

第二是资金层面，周三北上资金在连续六日净流出之后，首次重新出现流入状态。北上资金是本轮行情启动以来，市场中嗅觉最敏感的资金之一，虽然仅仅是轻微转向，但这种拐点信号仍然值得注意。

第三是涨停股家数。5月7日市场启动底部震荡以来，不乏多次出现指数层面点位可观的涨幅，但与之对应的涨停家数都出现了明显不匹配的局面，显示出资金仍然是普涨式的情绪修复，而在周三市场首次重现百股涨停的局面，证明真正开始出现看多资金进场的情绪，而在今天早盘同样涨停家数再进一步扩大，这也是一个市场情绪逐渐转暖的信号。

因此综合以上三点，我们认为虽然到目前为止，指数仍然处于一个箱体震荡中。但大家近期不妨重点关注一下2942点的争夺，如果叠加以上三种情绪，市场真的能够在这个位置放量站稳2942形成重心上移，我们认为至少短期情绪拐点已经形成，就不需要过度悲观了。但反之，如果收复失败，则可能还是要在2942~2838之间继续震底。

早盘消息面不算太平，人家又在同一时间干了同样龌龊的事情，几乎是针对华为签署了紧急状态令——在此紧急状态下，美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备。随后华为在今早作出回应——5月16日，华为对记者回应表示，华为是5G电信设备领域无可比拟的领导者，我们也愿意和美国政府沟通保障产品安全的措施。如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大,只会迫使美国使用劣质而昂贵的替代设备，在5G网络建设中落后于其他国家，最终伤害美国企业和消费者的利益。

一个字，硬！两个字：硬气！华为的回应真是硬气！这就是每年十数亿研发砸出来的底气！这也就是为什么我们要重视自主可控的原因。

早盘虽然有外围的利空，但是整个市场并没有打乱节奏，这也是我们说的，外围消息会形成边际效益递减的状态，最终回归真实的估值体系。因此，大家在面对市场的时候，短期要密切留意盘变点方向选择，但中期不妨多一点乐观期





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