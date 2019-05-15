不温不火的一周拉锯战之后，沪指终于在周三盘面还是形成了一些罕见的强势信号，尤其是对于目前温吞的行情来说，这些信号我们认为非常值得一说。

首先是点位。沪指在5月6日的利空突袭之后，形成了一波快速下探，而之后一周半时间，整个市场形成了底部的反复盘整。这期间我们一直在提示大家反弹较弱，要谨慎，但目前看指数第一次逼近了关键变盘点，——沪指毗邻2942点底部箱体上沿。这个位置对于短期横盘来说非常重要，如果市场再下一城，向上放量收复2942，则自5月6日下跌之后，沪指就真正形成了重心上移的走势，形态上就比较好看了。

同时大家其实如果注意到，今天在成交上是有所放大的。虽然全天来看整体量能仍然仅仅是2000亿出头，但如果以小级别来看，沪指在午后的拉升过程中真正完成了放量，对比周二行情，沪指在午后成交量放大达到400亿。并且这是下跌以来第一次真正意义上的带量的反弹，这证明市场真正开始迎来一批进场资金的关注了。

而资金层面看，进场的究竟是哪些资金这一点非常有意思。我们从沪深港通的通道统计上看，周三北上资金净流入13亿，虽然整体数值上并不可观。但这个数据的含义是市场结束了连续净流出的模式，北向资金4月29日以来，首次转为净流入。此前连续六个交易日净流出约260亿。外资是本轮行情里面市场的变量，每一次外资的增减仓，都直接对应的是市场行情阶段性拐点的出现，这个位置调转枪头是重要信号。

最后，是百股涨停。我们一直以来对过去几天行情保持警惕，最大的问题，就是说涨停个股家数，与指数反弹力度的不匹配。而市场在周三首次出现了超百股涨停的局面。这是市场出现进攻型买单的信号。

所以总的来说，整个市场在周三看似仍然温热的盘面中，传递了一些不一样的信号，这些信号证明市场开始进入一个关键的相对低点的变盘窗口，如果这个位置能够坚决放量并且收复2942点。那么我们说情绪上开始出现真正意义上的转机。若无法达成上述条件，市场仍然大概率保持横盘状态。

但无论如何，行情都仍然值得期待。





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