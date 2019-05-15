消息面，基本上就是熊孩子买玩具的过程——一方喊着“我要我要”的撒泼打滚，赌咒发誓说不给就把家全砸了，另一方喊着“不给不给”严正拒绝。

从市场的反馈其实大家也能够看出来，和我们之前的预期一致，在经历了去年一年的洗礼之后，市场对于谈判这块的敏感度确实是在下行的。后续我们也维持之前的判断，当然是边打边谈，不打就谈的结果就是日本——退让之后连续签了留个贸易协定，最终还连哄带骗签了广场协议，埋下了经济泡沫破裂的隐患。

回过头来看A故，边打边谈是肯定的，但是我们对行情可以多一点信心，市场已经开始表现出对于消息面的韧性，而这种韧性在后期的行情中，会不断的进一步强化。

当然隔夜外盘的大幅上涨也造成了今天A股的缓和环境。我们在昨天的文章中也给大家进行过分析——调整从技术上讲已经到位了，但只不过这个位置，从稳住，到启动需要时间来让市场缓和情绪。至少从早盘来看，虽然市场在反弹，虽然表现出了对于消息面的韧性，但是实质性做多的情绪并不高。

有人讲市场一片大好，题材权重双双启动。我们讲这一定是选择性忽略了成交量上反映出的疲弱状态。沪指早盘成交1130亿，全天恐怕又是2000亿上下。以这种成交来说，沪指到目前没有真正意义上启动反弹的意愿，而是延续在2900点平台横盘整固。

横盘整固的过程中，消息面其实是市场最大的变量。这个位置能够引发真正意义上上攻的因素有两个，也是值得大家期待一下的。一个还是谈判。这个是毋庸置疑的。目前虽然说短期利空基本上出尽，但是市场还是在观望谈判的进展。这个消息没有办法预测，只能等待，至少要看到美国使团出访的时间安排才能做下一步的判断。

另一个是国内方面，看看能够引发市场情绪。最近的事件就是5月17日的电信日。这个事件对5G还是一个重大的刺激，市场目前预期5月17日电信日很有可能将正式发布5G商用牌照。这也成为近两天5G板块连续异动的核心利好。

但总的来说，市场成交量不足，反弹成色也不足。80%以上的个股大比例集中在0~3%的上涨区间内微幅波动，这种程度的反弹，说市场一片大好，权重题材齐涨还是有点早。





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