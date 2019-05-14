这个位置以及这个时间点，我们认为真正意义上的利空已经基本上出清了，市场目前唯一担忧的就是后续再谈判的问题上会出什么新的幺蛾子。但是就像我们之前说的，边打边谈几乎是必然的中期方向，而这一点变化也必然将成为A股的新常态。因此A股需要的无非是时间来适应这种变化，仅此而已。

从量能上看沪指全天成交只剩下2012亿，几乎要重新跌回2000亿下方。以牛市定位来说，这种缩量基本上达到极限。很多人看到的是做多意愿衰竭，但我们同样要提示大家，缩量同样意味着做空动能在这个位置也走到尽头，加之利空出清，如果消息面没有进一步的变化，这个位置的调整基本上已经差不多了。

尤其如果大家以资金面来看，全天沪深港通露出金额超过百亿。外资几乎全天在流出，同时外围隔夜美股走出了强势暴跌。外资在这个位置离场其实并不太意外，但叠加这两大因素，今天沪指最终能够形成低开高走的格局。并且坚守短期小平台的底线，本质上已经是在传递转强的信号。

尤其在今天上午某人公开表态谈判在未来三四周内将取得结果，将会非常成功。虽然这种没什么普的言论已经听过很多次，但随后美国股指期货开始形成反弹。叠加今天A股的强势表现，我们认为真正意义上的反弹很可能已经在酝酿中了。

实际上之前我们给大家做了大篇幅的分析，不管是期指、监管还是谈判的问题上，我们都做过比较详细的梳理。这其中期指和近期的监管升温，是很多人认为A股高位回调的核心原因。但我们认为大家需要不断被强化一个事实，就是这两个所谓核心利空，本质上是A股取得增量资金，以及激发价值投资的最核心的利好。

短期扰动一旦被市场消化，那么中期来说，这些消息激发的市场变局反而将非常值得期待。

板块方面，自主可控局部表现火热。5G 芯片贡献了超过十只涨停股，虽然板块上的分化仍然比较严重，但证明市场在这个位置至少有一部分资金仍然在积极做多。而这也是我们周末在公众号和大家说的——这一次的事件可以有一百种利空解读，但是我们要让大家反复注意到一点——四月份市场之所以在进攻中难以为继，本质上是因为资金在盘面上难以获取到足以“服众”足以达成一致的强势题材。而这一次事件的有趣之处，在于它恰恰提供了一个几乎全市场认可的强势题材方向。

而这个契机，是A股在过去至少一个月时间内，可遇而不可求的。因此短期大家当然还是要谨慎一些，但是随着风险逐步出清，随着市场逐渐淡化外围影响，大家对于中期方向，不妨更多一点期待。

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