因大家都明白的原因，隔夜外盘形成了剧烈下跌，美股三大指数平均跌幅都在2%以上。而外盘风险有直接传导至A股造成了早盘的低开。

其实从技术面上讲，沪指在当前位置已经基本上跌到位。加上美股在昨晚下跌前，A股早已经因为同一利空提前调整一周，因此我们在这个位置跟跌其实并不是非常的理性。更何况昨晚消息面属于中方反击，按道理只会对进口替代品种形成利好。

当然很可能出于这一因素，沪指在早盘盘中一度形成翻红。但如果大家打开小级别成交量会明显看到，早盘沪指成交几乎还是在轻微缩量中，没有资金跟进，后续市场的再度回落就顺理成章。我们认为在消息面出清前，大概率还是会维持一个整体横盘的节奏。至少要在2900点附近完成新平台的构建。

而从这个角度来讲，虽然市场近来量能持续低迷，沪指却依旧能站在2900点上方，可见在前期低点2850点上方支撑较强，即使因存在外部不确定因素的影响，但市场下行空间有限。尤其从个股角度看也是如此——早盘即便在指数下跌最猛烈的时间点，市场跌停股数量也没有不可控的激增，一直保持在30家以内，尤其两市跌超3%的品种其实都非常有限，指数上下波动中，本质上是绝大量品种集中在3%~-3%之间进行反复。因此可见A股今天情绪还算是比较理性

虽然如此，但在操作上还是建议大家多看少动，这个位置一定把握住三条基本原则：

第一，坚定的控制仓位，因为上周的行情说明了一点——即目前真正影响到市场的利空，都不再是人力可以预判的因素。而面对这种随机性太大的不确定面前，最好保护自己的手段就是仓位。

第二，只做手中品种，这个位置市场会有反弹，但同样反弹之后还会有回落，会在反复中进行。因此手中品种做好短线操作降低成本。

第三，避免开新仓。方向明确利空出清前，不建议大家开新仓。





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