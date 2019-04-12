



沪指全天没什么实质性的表现。折腾一天，最终是缩量横盘。四大指数每一个跌幅超过0.3%，沪指连0.1%都不到。也好，这个位置涨了有些朋友就兴奋难耐，跌了又觉得天要塌。恐怕周末都休息不好。A股很仁义，缩量横盘，安心睡觉！





消息面上其实并不算低温。两个数据还是值得一提，一个是从今天来看市场开始普遍接受CPI超预期回升的季节性因素——比如食品原油价格上涨的季节性因素；以及重新考虑4月份减税降费启动之后对于成本端的压力解除，因此周四以为CPI数据导致的宽松货币政策落空的预期得到了直接的缓解。





另一方面，进出口数据今天正式公布。中国3月出口同比(按美元计)14.2%，预期6.5%，前值-20.7%。中国3月出口同比(按人民币计)21.3%，预期6.3%，前值-16.6%。进出口数据大超预期，叠加之前看社融、PMI的超预期复苏并不是孤证，经济基本稳了。再加上昨天和大家讲的——创业板一季报业绩降幅已经大幅度收窄，如果剔除光线、乐视、温氏这些拖后腿大户，那么整个创业板业绩增速已经回正——相当于几乎所有的数据都在证明基本面压力已经解除。





但可惜从盘面上看，基本面向技术面传递需要时间。





技术上全天基本上都在缩量震荡，午后在5分钟级别出现MACD底背离信号出发市场技术反弹需求，带动指数走出小级别反弹。但从成交上看实在是乏善可陈，因此也完全没法指望这一波翘尾的持续性。



沪指5分钟图





大级别上，沪指自3月11日以来实质上形成了一个更大级别的量价背离形态，包括MACD也已经走出背离。只能说之前小级别的双背离共振处理的不好，结果病情严重了。接下来市场震荡一下仍然是大概率事件和方向。



沪指日线图





但是我们还是那句话，牛市不是一往无前，一往无前的牛市都是事后诸葛亮的看法。经历过牛市，你会知道牛市也有震荡也有回调，怎么在震荡中不被洗出去，怎么在回调中把握住买入机会这才是最关键的问题。这几天市场震荡，个股分化很严重，大家都有很多疑问，很多怎么办，很多怎么了。我就告诉大家一句话——没事儿！牛市还长着呢！