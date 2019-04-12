



周五市场延续下跌，大家应该对下跌有一个实质性的认识，即本轮下跌的目的究竟是什么？





很多人认为CPI回升导致的宽松货币政策预期被封闭是市场下跌的成因。但我们认为那仅仅是一个蹩脚的由头。从数据上看，周四当天公布的CPI是2.3%，PPI是0.4%。上个月CPI是1.5%，环比上升速度过快，导致市场投资者担心管理层会收紧流动性，而此时大盘又处在相对高点，自然恐高情绪蔓延，引发盘中大量获利盘和平仓盘兑现离场。其实，因为3月数据有叠加因素和季节因素，由于猪肉、蔬菜、成品油价格异常波动，春节期间消费品涨价较多，是综合因素导致CPI升速较快。





剔除食品和能源的核心CPI保持在1.8%的近2年来低位。换句话说，“非经常性损益”成了导致三月数据大幅波动的原因。而扣非之后的数据非常理性正常。尤其大家要注意一件事儿，一季度一过，企业减税降费4月实施，成本会大幅下降。所以通货膨胀2. 3%是温和的，在第二季度通胀会下降，而温和通胀是有利于经济复苏。另外，就算退一万步，就像大家预期的通货膨胀会导致货币政策转向。以国内的货币政策惯性来看，拐点至少要在3.5%的通胀率水平下才会发生。而以今年的全年数据推断，通胀上3%都很困难。所以就像我们昨天就明确讲过的，在CPI的问题上，A股市场存在了严重错误的解读。





但是资金不傻，尤其是外资不会看不到这些内容。因此外资的南下以及盘面的剧震就一定是另有来由。从盘面看，周四集中杀跌的主要在近期的强品种。





近期的化工品（分散染料）妖股，浙江龙神日线断头铡，周线乌云盖顶。

近期的工业大麻妖股，顺灏股份，日线三只乌鸦，周线乌云盖顶。

近期的透明工厂妖股，鼎捷软件，日线昨天阴吞噬线今天直接封死跌停，周线级别高位吊颈线。





这三家为代表的高位妖股其实才是市场杀跌的主要方向。





所以如果大家看明白了就会知道，市场在这个位置，所谓的CPI是由头，更重要的其实是借着由头完成早该完成的筹码轮动和热点的重新划分。市场这个位置迫切需要的就是两个支撑——强势增量资金，和强势拳头品种。只不过从今天盘面来看，这两个任务完成的都不太好。量能不用说，周五成交必然是新低。





板块方面不管是目前讲的央企改革、早盘比较活跃的氢燃料电池，还是目前题材加权涨幅领跑的猪肉，都没有王者面向，一堆青铜玩家在互相博眼球，没什么意思。





最后，技术上只说一点——早盘出现了几次脉冲式的放量，我给大家做了几个时间点上的切分，看一看，就明白，

明显是带量下行无量反弹，整体行情还是偏弱，注意早间给大家的两个支撑位吧。这一波调整不是技术性的，而是板块轮动引发的，市场的核心任务是要通过回调激发新的拳头品种。所以做不到后者前，企稳没有意义