



导致市场恐慌下跌的原因，投资者对通货膨胀预期产生了误判。





当天公布的CPI是2.3%，PPI是0.4%。上个月CPI是1.5%，环比上升速度过快，导致市场投资者担心管理层会收紧流动性，而此时大盘又处在相对高点，自然恐高情绪蔓延，引发盘中大量获利盘和平仓盘兑现离场。其实，因为3月数据有叠加因素和季节因素，由于猪肉、蔬菜、成品油价格异常波动，春节期间消费品涨价较多，是综合因素导致CPI升速较快。





但是一季度一过，企业减税降费4月实施，成本会大幅下降。所以通货膨胀2. 3%是温和的，在第二季度通胀会下降，而温和通胀是有利于经济复苏。另外，提醒大家通货膨胀对股市来说的确是个利空杀手，但是国内因通胀而股市见顶，是在通货膨胀到达3.5%．管理层才有可能收紧货币政策，对市场踩刹车。现在的情况是温和通胀，大家的反应情绪化过激了。





在市场下跌过程中，我们注意到前期高位强势题材股浙江龙盛、顺灏股份、鼎捷软件等开始下跌了，这些股票早就该跌了。反而大金融银行、保险比较抗跌。券商股还一度拉升了大盘，说明低估值金融根本没有回调风险。现在最让人担忧的是前期题材股的回落，每次下跌都是市场热点切换的开始，这回也不例外。上证指数虽然跌穿了3200点，但只是回撤到10日均线附近。属于典型的技术调整， 不需要过分担忧