



事实上如果往前看一看，沪指在这一轮拉升以来，不乏回调猛烈的单日成交。但周四这枚阴线却毫无疑问让市场感觉是上涨以来最难受的一根。





原因很简单，因为周四的阴线将一日游和强势股杀跌几乎玩到了极限。周四盘面的亮点并不在涨幅榜而是在跌幅榜，打开看看。





昨天领跑的透明工厂概念，今天领跌全盘。

昨天作为化工细分异军突起的草甘膦，今天跌幅榜第五。

近期化工大龙头分散式染料龙头浙江龙盛，盘中几乎跌停。

昨天一线白酒打开局面几乎带动指数反弹的一线酒之一五粮液，今天盘中一度跌停。

8板妖王工业大麻概念福安药业，冲九板失败尾盘翻绿。

在紧随其后是化工化纤的其他细分、消费的家用电器，一带一路的工程机械。几乎近期叫得上名字的所有品种，都最终会师于跌幅榜的第一页。





当然，其实如果仅仅是强势股杀跌还不足以让市场有路上股民欲断魂的感觉。关键是——实际上除了透明工厂，最近几个交易日几乎全市场资金也都不再玩新概念，都完全是在老题材里面左冲右突找机会。一些老牌热点反复拉高颇有诱多派发的派头。





老牌热点反复活跃，活跃之后又反复的一日游，最终造成市场人气的回落。事实上如果按照收盘来看，整个市场资金层面也开始收缩战线，沪指最后临收盘15分钟，跌幅从32个点扩大到54个点，但涨停股家数却从63家直接扩大到收盘的74家。这其中，很可能相当多资金是迫于无奈封板以期吸引跟风盘抗跌的心态。





所以总的来说，周四市场传递出的情绪就是一种调整的态度。但调整不是问题。有朋友问牛市是不是结束了，我觉得很可爱，既然定位是牛市，就不要为4个交易日横盘这种问题担忧。最简单的对比，06年7月到8月，15年1月到2月，同样处于大牛市一浪结束那不仅仅是横盘，而是真的出现了回调，但即便如此，都没有改变之后市场疯狂上行的态势。





牛市不是一往无前，一往无前的牛市都是事后诸葛亮的看法。经历过牛市，你会知道牛市也有震荡也有回调，怎么在震荡中不被洗出去，怎么在回调中把握住买入机会，这是我们希望带给大家的。





昨天领涨今天领跌，市场资金没长性，这就是震荡行情明显的特征。这种行情应对的方法就是擦亮眼，管住手





擦亮眼就是要会挑品种，我们之前简单讲过，化工为什么一定会分化不能闭着眼睛买，因为江浙一带几乎涉及到全国80%的化工产能，而江苏减产大量化工企业的子公司也被牵连，所以所谓涨价很可能没法覆盖这些企业的黑天鹅损失。搞不懂这些，不会挑品种，震荡行情你看着市场热闹，最后进去了就是高位站岗





什么叫管住手呢？买看得懂的股票，买进去只要逻辑没有兑现，就一定管住手，很多朋友在震荡行情之后都会表示说我也找到过强势品种，就是没拿住。没管住手，这就是原因。





但这些都是首先构建于你了解市场，了解资金，了解公司，了解自己的基础上，所以震荡行情，我们希望和大家一起练内功，练好内功，一旦市场进入新的升浪，就是大杀四方。