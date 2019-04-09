沪指最终形成缩量十字星，指数调整不能算弱势。但人气上整个市场的人气消减几乎是肉眼可见的。





沪指全天3800亿成交，这个水平已经回到3月底指数方向选择前的成交规模。我们之前反复给大家讲过，3250点上方，指数如果想要立足，必须要完成放量和新兴热点两个任务。但目前看，两个任务的完成度都非常堪忧。





放量方面不用说，唯一放量构成了节后首日的冲高回落，高位阴线，之后整个市场的观望情绪快速升温，成交量回落。热点方面来看，周末含着金钥匙出生的化工品种，周一几乎一日游之后全军尽墨。





其实这一点不难理解，从化工来看，周一鸡犬升天背后，是对于周末江苏停产处置方案的超预期回馈。但是资金比我们预期的更快想明白了一个道理——全国80%的化工产能事实上就是集中在江浙一带。江苏的大面积关停，实质上不少上市公司本身就牵扯其中。能否找到核心龙头并且是不受关停影响的核心龙头就成为关键。





而与此同时，化工品属于基础物资，国家虽然说不像猪肉一样有冷库库存可以释放来对冲价格，但是是否会完全放任涨价延续？如果放任涨价那么通胀怎么处理？这些都是不确定的问题。而没有搞明白这些问题前，盲目的参与化工炒作，无异于赌博。化工股一日游快速降温之后。市场多个板块混战，但没有明确的主线出现。





氢能源（美锦能源）、区块链（精准信息、科蓝软件）、摘帽（长航油运）、5G（南京熊猫）、前强反抽（复旦复华）、工业大麻（华仁药业、福安药业）、混改（格力电器、国投中鲁、中铁工业）等轮番表演。





这其中，【美国围堵华为战略失败：不再要求德国禁用华为5G】以及【格力集团转让15%股权】两条消息催生出盘面上最大的凉快热点。但从最终收盘来看，资金的呼应并不理想。所以总的来说，我们认为市场并没有脱离弱势调整的格局。随着沪指进入3250点触发高位套牢盘压力，A股迎来了真正意义上唱唱反调的资金。





这当然不会终结整个牛市的进程 ，但是二季度的投资策略又将因此产生新的变局。











