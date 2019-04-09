沪指早盘高位震荡，昨天和大家讲了，这个位置想要继续上行，量能和强势板块上必须要有所配合。





但至少从量能角度来说，今天的整个市场表现并不尽如人意。早盘沪指成交2200亿，今天如果午后没有动作，则全天成交会重新回落至4000亿下方。缩量本无碍，但考虑到昨天的高位放量剧震。我们应该要判断——是部分资金在高位震荡后，开始重现保守情绪。





因此这个位置我们需要再次强调一下整体市场的状态，我们以目前盘面传递的情绪来看，短线还是存在调整需求，但中线的牛市没有结束。这一点判断不改变。





指数想要再下一城，需要量能强势配合，而量能强势配合的前提，是板块和题材的强势崛起。但以早盘整体市场来看，整体还是偏软。5G算是一个发力点，南京熊猫带动整个5G以及通信板块崛起，不过目前看，个股选择上仍然难说是龙头品种。仍然是此前老牌活跃股的余震。早盘到目前为止，涨停50家，除了5G之外缺少其他的成规模的炒作方向。





格力的股权转让算是今天盘面个股层面最大的热点。也带动了家电板块的走高，毕竟15%的股权转让相当于珠海国资委退出，虽然按照格力的公司章程，持股3%以上的股东有权提名董事，相当于珠海国资委在未来格力的经营和人事问题上仍然保留有发言权。但总归来说，这是国资改革的一个重要推进





想想健力宝李经纬如果泉下有知，真的是一口老血。





不过回归盘面，格力的改革推进如果资金配合，确实能够在盘面嫌起浪来。但早盘来看，整个炒作也仅仅是集中在家电板块，并且在个股上不断出现板上放量，资金的一致性并不明显，也凸显了整体市场这个位置的调整需求还是不容忽视的。







