沪指在清明节后的首日，堪称经历大喜大悲。





在周末一众利好的加持下，沪指大幅高开，打下反弹新高，但随后展开震荡回落，盘中最深跌幅达到78个点，跌超2%。但就当大家觉得无力回天之际，午后市场展开震荡回升，最终几乎以节前收官价结束全天交易。大起大落之后，沪指放量收十字星。





沪指高位十字星，对很多市场参与者来说，带来情绪上面的巨大分歧，很多朋友今天留言询问是否行情已经形成顶部。我们觉得这个问题有必要细致展开给大家讲一讲。沪指是否形成行情顶部，讨论这个问题的背景很重要。





大家要知道，3月29日突破后，包括沪指、深成指、创指、沪深300都已经完成了新高，但同时所有品种在这个位置又都出现了一个月为周期的指标的顶背离，和量价背离现象。这样的市场背景叠加早盘过于一致性的预期，实际上是导致市场高位回落的最重要原因。





事实上，即便在早盘市场看似花团锦绣时的背后，还是存在不少问题。化工股因为周末重要利好成为最强音，但从盘面看，海翔药业，辉丰股份，建新股份，江山股份，海利尔，闰土股份，金禾实业等前排龙头个股纷纷一字开盘无法参与，而龙头以外的品种高开低走成为主旋律，可操作性并不高。与此同时，在排除化工之外，事实上整个市场仍然没有形成强势板块。A股在5G、柔性屏、科创板、工业大麻之后，出现了强势题材的真空。而这种真空与沪指迭创新高的走势并不相符。这是目前行情潜藏的最大问题。而技术上沪指进入3250点上方，将面对上一轮行情最顶部最沉重的套牢盘压力。这个位置如果无法在强势板块上形成配合，则必然影响拉升高度。这些因素都是近期我们给大家强调的。





所以不论从板块还是从整体市场的技术角度来说，回落都很正常。但这个位置的回落，是否就是很多投资者担心的顶部呢？





我们认为这次是调整并不是趋势改变。大环境鉴定需要满足几个重要的标识，最简单最显而易见的，比如支撑市场走强的利好的充分兑现、大级别利空的突袭、产业资本持续减持、宏观数据持续走弱等等。





但目前我们来看A股，不管是经济回暖预期（虽然有所放缓），金融改革的风向，去年一系列压制行情的利空缓解，包括外围因素等等都没有出现拐头的信号。这些背景因素都没有方向性的改变，而这些因素保持不变的基础下，我们认为大家没必要对行情方向产生疑问。





短期市场的调整需求，不改变我们对牛市的趋势判断。正相反，在牛市背景可控的前提下，大家不妨把握市场回调的机会，择时择优进行补仓。



