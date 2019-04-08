大盘高了吗？我想是现在所有投资者都在“纠结”的问题。其实回想一下今年2月25日我们博客提到的http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ab265670102yvhn.html《A股正式开启第五轮牛市行情！！》就会发现仅仅一个多月过去市场整个情绪和预期都发生了“翻天覆地”的巨变！为什么？只有一个原因：大盘涨了。但似乎又感觉这波牛市与以往的上涨全都有所不同，是什么造成的？1）底部没有足够的时间蓄势就开启上涨 2 ）上涨初期成交量过激但指数并没有充分消化获利筹码就一路高歌猛进！3）经济的好转速度低于预期。

但有一点我们想强调：尽管这波牛市行情开启有着种种先天“缺陷”，但“牛市”的确来了，此观点我们坚定不变！

现在的问题是：个股疯时几乎是“秒杀”完成，不是“一字板”就是1分钟“封板”解决战斗，这让大部分投资者追高的“成本”变得很高，因此我们认为现在不宜最高买货，虽然有些热点题材追进有可能持续向上，但细算起来并不划算：1）追的量不会太大（因为冲起来速度过快）所以获利也有限；2）第二天、第三天一旦宽幅洗盘很有可能马上被套，按着短线操作原则很有可能没有获利或略亏止损出局。3）这种操作过多心态变得“浮躁”，患得患失，涨起来嫌涨幅小，跌下去会怪运气太差，不利于投资者培养良好的投资习惯。

所以，我们认为目前稳健的投资策略应该是前期先于大盘企稳但又先于大盘调整的板块值得留意关注，尤其是越调反而越是机会。例如：5G\军工\券商业绩有保障的稳定增长的行业，如果想博短差就在“化工+有色”里反复寻找做差价，具体品种可详见我们公众号：