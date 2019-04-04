周四行情如果要说的话，我们认为核心就是两次拉升。而两次拉升的借力方式不同，却又都达到了相同的高度，也都因为相同的问题，走出了相通的结局。





两次拉升，首先是早盘，整个市场早盘高开上攻，直接收复了市场在去年3月23日留下的3250点缺口。第一次拉升的核心，我们叫利好推动。利好主要来源于两方面，一个是深交所监控的活跃账号复苏。一个是外媒披露再融资监管有放松趋势。这两件事儿对于市场来说，至少当前时间点来看，都是好消息。一个证明人气复苏，也叠加了居民储蓄入市的预期，另一个是上市公司快速扩张的重要标志。所以也在此消息刺激下，市场形成了大幅度的高开快速走高。





但市场快速回补缺口，触及3250之后，新的问题出现，就是我们在昨天大篇幅讲的，3250点上方，几乎是2016年熔断之后，整个市场白马牛市最高位套牢区间所在。这意味着本轮2019年牛市所面临的最沉重的套牢盘压力，基本上就集中在这里。而以沪指早盘的拉升来看，即便在题材上，也仍然是摊大饼的涨幅，并没有形成拳头品种。





这也是近期我们一直判断市场的软肋所在——沪指想要突破必须达成两个条件，第一个是增量的资金进场，第二个是新的拳头品种的确立。这两个条件相辅相成。但最终，今天看至少在后者上明显不足。事实上今天不论是在中午还是在午后最终收盘的时间点上，从盘面上看整体的个股涨幅也都是弱于周三。





所以可想而知。在3250点的压制下市场最终回落。





这之后就是午后两点钟开始的第二波拉升，我们看这一次非常典型，就是券商带动的整个市场的走强。但是与昨天有本质不同，周四的券商上涨仍然集中在小券商品种中，龙头华创阳安强势5连板，锦龙股份涨停，光大证券、兴业证券、中国银河、东吴证券等涨幅居前。





券商的问题我们也讲过，如果从纯理论的角度分析，市场看上去拉升大权重会形成更严重的分流，但事实上，大券商启动拉升，却恰恰又是牛市被认可的标志。因为在牛市中，大券商才真正会最大程度享受主营增长带来的估值提升。因此，第二波的小券商股启动，多少还是带有炒作性质，我们从成交量上看，市场的配合度也不够高。整体表现非常有限，最终再一次回落。





从A股近期的走势和板块运作状态上分析，我们认为当前A股很难说真正做好了挑新高突破3250的准备，但本轮牛市确实每一次关键点位都形成了超预期的态势，因此我们认为大家也不用纠结与点位上的得是，但关键是如果这一波升浪想要走的更长久，我们应该看到板块中的强势主线的诞生，但至少到目前为止，这个主线对于A股来说，仍然不太能够看到。这是目前我们迫切在等待的一个事情。



