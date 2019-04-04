周三晚间市场消息面利好其实比较足，一个是深交所统计了三月份以来的月交易账号，从一月份的1486户提高到了2632户，相当于1000多个账号在过去的两个月中进入活跃状态。这其实顺应了昨天我们给大家的一个观点——眼下A股最庞大的资金来源预期，不再是外资，也不再是公募社保，而是居民储蓄。





随着牛市逐渐深入人心，近期货币基金赎回开始强化，很大程度上，应该是居民随着风险偏好提高，开始选择股票类投资的投资者更多了。而这一点，其实恰恰符合我们看到深交所月交易活跃账户数激增的标志。





另一个消息，是外媒披露的——再融资可能松绑。此前监管卡死再融资，对于中小企业来说是一个问题，而简单来说，此次一旦开放，则很可能会为中小企业再融资扩张，来完成快速做大做强，提供支持。这当然对市场是一个好事儿。但有时候想想很奇怪。股市是这样一个地方——完美的诠释了什么叫好了伤疤忘了疼。2015年熊市开始时，本质上就是因为再融资导致的产业资本减持潮。





所以再融资虽好，也要有配套的减持新规来遏制，否则眼下I皮O不能停，科创板又箭在弦上，前两天深交所表示要加速创业板注册制。今天又传闻放松再融资。这一系列操作之后，感觉市场又有点狼多肉少的味道。





所以这事儿吧，究竟是多大的一个利好，还要看后续政策的配合。





早盘因为消息面的这些因素，市场展开暴力高开和拉升，直接触及3250点。对于这个点位我们近期讲的太多。我们昨天讲了，3250点上方，就是2016年熔断后市场整个白马反弹最高位的套牢区间。而一旦进入区间，则意味着最沉重的套牢盘将现身。早盘大家看到也如此，市场触及3250之后，开始震荡回落，算是这个点位第一次展现出强势压力。





所以这样一个点位就很微妙，近期市场表现过于强势，我们认为没进场的朋友，是否要追高，最好耐心等待一下市场的回落。





而之所以提示大家回调关注，原因在于一个细节。很多朋友没有注意到，虽然早盘市场涨幅不错，但到了午盘这个时间点，实际上从个股的涨幅上看，整体市场是弱于周三的，涨停跌停板家数基本与昨天同时间段保持持平，但是上涨家数整体明显少于周三。说明早盘爆量拉升之后市场也在分化。



