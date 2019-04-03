荡拉升，午后两点钟发力，最终淡定站上3200。





周三市场应该说有惊喜，有意外，也有不足。很值得一说。





先说一说，市场毫无压力站上3200点，这是意外。或者说是意外惊喜，但这个时候，我们就要说一说了，在技术上看，站上3200点对于市场意味着什么？往前看，沪指接下来要面对的就是2018年3月23日前后留下的3220点缺口压力。而这个缺口的上缘，也就是3250以上，则是贯穿2017年8月到2018年3月，整个所谓人造的“慢牛”反弹，最后阶段也是最高位的筹码套牢区间。

这个时间跨度达7个月的大头部，最终以3月23日一根大幅跳空低开的阴线作为破位标志，至此沪指开始了不断重心下移的调整过程。所以换句话说，如果市场接下来再进一步向上进攻，那么要面对的就是这个2018年行情的头部压力区间，届时的套牢盘涌出，一定是非常猛烈的。





于是问题来了，想要完美的克制3250点上方的压力，怎么办？我们认为有两点要做到，对应的就是今天盘中的惊喜和不足。





第一点，是必须要有新的龙头品种出现。这个问题其实在早盘大家如果关注，会非常的明显——早盘一带一路、油气改革、券商、自贸区都有所表现。但板块涨幅榜前十的题材中，唯一能称得上批量涨停的也只有上海自贸一个方向，即便如此在当时上海自贸的几乎所有涨停品种中也都出现了板上放量的局面。最终到午后收盘只有三家维持涨停，也都出现了开板。





资金方向并不统一。整体市场还是在等待领头羊的出现。事实上，沪指在3050点的横盘核心，我们当时就已经讲了是资金调仓，第一轮主导拉升的游资油尽灯枯，并且第一波拉升标的都进入高位区间的背景下，市场其实是在等待新的资金进场带动新的龙头题材出现，所以调仓的结束一定是新龙头崛起，也只有后者能够确立沪指开启新一轮升浪。





所以如果说今天市场最大的惊喜是什么，我们认为是券商启动。就在本周一，我们在午评中大篇幅讲了券商的逻辑——2014年的大牛市，以中信为代表的大券商形成戴维斯双击，成为大牛主升浪的标志，在2019年的新一轮牛市中，大券商的表现仍然有限，这一点随着后续的金融改革和市场不断的推进，应该是值得我们关注的方向。周三券商股的启动，很好的呼应了我们对于市场的判断！这是惊喜。我们认为接下来大家也要密切留意券商板块的持续性情况。





但有惊喜也有不足。这就是我们要说的应对3250要达成的第二点，就是放量！市场必须要以放量来支撑行情的良性上攻，同时宣告资金的加速进场。但至少今天来看，虽然两点后最后一小时量能可圈可点，但全天来看成交仍然没有明显的放大。这是今天进攻创新高的不足，如果市场想要再下一城，那么成交量能否跟进，就成为最重要的关键。





我们认为，如果真的能够做到这两点，那真是“何愁大事不成”