早盘市场整体表现的乏善可陈，昨晚社保减持交通银行，利空突袭之下，沪指直接低开，但随后快速收复失地。





从减持本身来说，没毛病，社保这边对接的缺口本身就大，加上交行实在是不给力，年初到现在反弹幅度不到10%，社保减仓很有点去弱留强的感觉在里面，无可厚非。





而整个市场表现也符合出利空买入的牛市特征。但话虽如此，但市场快速收复失地之后，表现非常疲弱。整个早盘都在周二收盘价附近反复盘整腾挪。





早盘两个小时，个股方面基本上涨跌对半，并且成交比周天继续萎缩，按照今天的曾较量，那么全天顶多维持4000亿水平，如果保持这种状态，那么市场很可能在节前会选择构建新平台。





其实无论方向如何，对于目前的市场都不是问题，大趋势已经确立。相比之下，市场真正的问题是如果想要继续进攻收复3250上方的套牢区间，那么这个位置需要有新的强势主线登场。但至少最近两天的反弹中，我们看到的其实仍然是前期如顺灏股份、大智慧、东方不败等品种的涨跌在吸引眼球。





整个市场缺少能拿的出手的发力点，早盘一带一路、油气改革、券商、自贸区都有所表现。但板块涨幅榜前十的题材中，唯一能称得上批量涨停的也只有上海自贸一个方向，即便如此，从目前上海本地股的涨幅榜来看，7家涨停个股——怡亚通、上海物贸、华贸物流、外高桥、上海雅仕等等等等，也都出现了板上放量的局面。





资金方向并不统一。整体市场还是在等待领头羊的出现。事实上，沪指在3050点的横盘核心，我们当时就已经讲了是资金调仓，第一轮主导拉升的游资油尽灯枯，并且第一波拉升标的都进入高位区间的背景下，市场其实是在等待新的资金进场带动新的龙头题材出现，所以调仓的结束一定是新龙头崛起，也只有后者能够确立沪指开启新一轮升浪。





但至少市场到目前为止没有什么亮眼的信号出现。





所以大家目前最重要的还是耐心等待吧。其实方向不用过分担心，尤其这个位置向下如果回调，其实是很好的进场机会。当前点位如果能够整固充分一些，市场面对3250上方的压力位也会更轻松一点。牛市还在继续，无非是好事多磨。



