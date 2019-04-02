本周两个交易日，技术层面讲，应该会一功一过。





功在于周一的放量突破，直接打破2月底拉升之后，市场长达一个月的盘整图形，并且直接修复了技术上持续三周的量价背离和MACD背离信号。





但过在于今天的放量十字星，整个市场出现了极强的高位分化。事实上，整个市场在最近三个交易日的形态，像极了沪指在2月24~26日三个交易日的走势，而今天的高位放量阴线则很有2月26日放量小阴线的格局。





如果我们横向对比这两次市场拉升的背景，大家能够明显发现一个新的共同点，就是资金手法——两次暴力拉升都远超市场预期，并且包括整个行情自农历新年后启动以来技术每一波升浪的资金情绪都是一致的——





通过快速拉高收割低价筹码，而面对踏空资金随后进场的过程则获利盘逐渐形成抢跑的模式。简单来说，在打时间差。





上一波拉升我们不再赘述，以此次的放量突破来看，一个比较尴尬的状态，是市场对于前期热点仍然保持了极高的关注。我们此前说过，最期待的应该是这个点位的资金成分切换。事实上，从近期的北上资金数据和市场指数方向来看，并不悲观——比较有意思的两个信号，一个是近期大家看到市场在涨，但是北上资金比较纠结。问题是如果北上资金纠结，那么真正的上涨来自于哪呢，我们认为大家如果对比近期货币基金的赎回信号，很可能这一波拉升，对应的是居民储蓄的转移，换句话说，中国大妈开始真正进场了。





这对于A股来说是真正意义上的增量资金。和情绪上的拐点。





但话说回来，资金成分缓慢改变，但是热点却没有变化，今天盘面上，前期妖股仍然大行其道顺灏股份、东方通信等一度涨停，启迪古汉差一点完成9板奇迹。我们之前讲过，进场资金成分改变，最大的看点是价值性资金引导的白马股的补涨，但目前这个趋势仍然比较弱。更况且妖股在尾盘形成了集中跳水，顺灏股份几乎地天板，东方通信也是收绿。





这种玩法，开始有抢跑的感觉。若如此，那么对于突破之后的市场表现就要减分了。





所以这个位置，留给主力资金的选择其实非常简单，延续放量的同时，要快速开发新热点的接力，毕竟市场再涨一涨，马上要进入3220上方的压力区间，这个位置如果没有重火力跟进，那么想要快速收复失地，可能还是好事多磨的。



