周一一根大阳线+放量，不仅完成了对长达一个月整理平台的突破，而且是直接修复了近期持续三周的量价背离和MACD背离信号。到今天来看，市场整体的方向无碍了。同时，我们昨天和大家讲了，这一波牛市，真的是每一步上涨，都走得超出市场预期。





早盘市场高位震荡，量能小幅萎缩，技术上讲比较正常，毕竟昨天上涨幅度如此可观，今天形成一个小级别的回踩也是可以接受的。目前看技术上面市场没有什么问题了。继续上涨下一个压力要看到3220，而真正的压力可能会在3250附近才会开始显示——这个点位，就是2018年价值投资牛市最高位套牢区间所在。





所以市场攻击到这个点位，才会开始松动上方的套牢筹码，所以目前看，沪指还要小100点反弹区间是比较灵活的。





板块上面区块链、互联网金融开始展现持续性，这一点比之前两周市场表现都要更好。但高度集中的预期下很多股票是直接高开封板或者干脆一字板。这对于投资者来说，其实参与的可行性并不太大。





与之相比，前期妖股开始活跃，东方通信二连板，工业大麻的顺灏股份七天6涨停，大智慧也是三连板，除此之外启迪古汉高位开板之后昨天封死涨停，今天到目前为止是高位震荡，如果这个能够封住，那么就是九连板，妖股人气大胜对于全市场来说是个提振，整个市场在复制年初一波的走势。





比较有意思的两个信号，一个是近期大家看到市场在涨，但是北上资金比较纠结。问题是如果北上资金纠结，那么真正的上涨来自于哪呢，我们认为大家如果对比近期货币基金的赎回信号，很可能这一波拉升，对应的是居民储蓄的转移，换句话说，中国大妈开始真正进场了。





这对于A股来说是真正意义上的增量资金。和情绪上的拐点。





板块上面，注意一下券商基本上都盘出来了，本轮行情第一波拉升都是以小券商为主，炒作的是股权质押风险解除之后的业绩弹性。但如果牛市的逻辑延续，加上金融业开放的大背景，后续下一波能够作为龙头的，一定是大券商品种。包括大家回顾2014年的牛市主升浪，本质上也是以中信为代表的大券商触发戴维斯双击为标志。本轮行情至今，牛市的认知逐渐深入人心，接下来市场再启动，大家要留意华泰、海通、中信这种大券商的机会了。



