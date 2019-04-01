今日两市高开高走，区块链概念涨停潮，题材股强势，沪指涨2%突破3129点创新高，创业板大涨3%。整个市场完全不给机会直接跳空拉升，长阳突破，两市量能重回万亿水平。





市场今天最喜闻乐见的信号就是放量，沪指单日成交接近5000亿，完全修正了此前长达两周以上的高位量价背离信号。而以今天的市场姿态，基本上和农历新年后的整体行情运行有如出一辙的手法——借助消息面助推，快速摆脱震荡区间，让踏空资金无力追进

。如果以这个逻辑来看，那么周二行情很可能韩慧延续上攻。





节前市场很可能要摸一摸3220点的缺口压力，若如此，那么沪指将真正意义上开始松动2018年熊市开始前，最后一波最高位的套牢筹码区间。





应该说，一直看我们文章的朋友会知道，2019年的行情真的是每一步都以最强的姿态完成进攻，从年前惯常前低后高的背景下，直接以横盘维持到收官，甚至强势突破下跌通道上轨在春节前资金最弱势的窗口完成突破。再到春节后首日直接暴力长阳摆脱调整区间。一直到今天以放量中阳姿态完成对调整窗口的突破。





有时候说两根阳线改变立场，其实立场没有变化，我们在春节后坚定喊出新一轮牛市开启。到今天突破再看，只能讲，市场真的是太强，强到我们有时候需要不断提醒自己回顾一下过去，重温一下最高层的支持和资本市场改革的预期，来重新感受原本这一轮牛市下方的支持有多强大。





而往现在看，一方面国内的PMI数据大幅超预期，制造业预期49.6，实际统计数据直接拉高一个百分点到了50.5，不仅仅是回到荣枯线上方，并且达到了2018年9月以来的新高。





另一方面是外部因素，28号开启本轮毛衣谈判，到目前为止都是静悄悄，而周一我国方面首先取消了外国进口汽车零件的加征关税，明显是在释放善意，这一点来看，很可能中美谈得不错。





两件事儿分别对冲了国内外两个最大的不确定因素，也成为了A股在周一暴力突破的最关键核心。





反观盘面上，题材热点全线开花，区块链问鼎日内最强风口，板块内近40股涨停，其他如军工、氢能源、软件、周期股等，也都有不错表现，券商没有延续周五的涨势，但我们中午在文章中给大家作了解读，故事没有讲完，就像牛市远没有结束一样，我们仍然充满期待。



