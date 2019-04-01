周末整个消息面都在助推周一的突破走势。





一方面国内的PMI数据大幅超预期，制造业预期49.6，实际统计数据直接拉高一个百分点到了50.5，不仅仅是回到荣枯线上方，并且达到了2018年9月以来的新高。





另一方面是外部因素，28号开启本轮毛衣谈判，到目前为止都是静悄悄，而周一我国方面首先取消了外国进口汽车零件的加征关税，明显是在释放善意，这一点来看，很可能中美谈得不错。





其实这两件事儿来看，直接解决了市场在当前点位震荡过程中，所最为担心的两个问题。第一个是2月份的社融超预期是否存在水分，是否是银行在降息之前集中放贷造成的假回暖。虽然PMI数据无法直接说明，但是至少更多了一层证明经济确实是在回暖中。这个抵消了市场对内部不确定性的担忧。





而中美这事儿也如此，此前开始和谈大家一片向好，但近期开始有担忧过于乐观。这事儿我们不评价，但是从政策上传递的信号来说，很大程度上缓解了市场担忧。





而这两件事儿的担忧解除，早盘市场完成放量跳空突破，以最强势姿态完成对整理形态的方向选择。说实话就不太意外了。





板块方面早盘市场上演题材狂欢。但我们认为有一条消息和品种被市场低估了。就是外资券商入场的事件——周末，首批新设外资控股券商获核准。对于A股来说，外资券商来袭很多投资者第一时间想到的是内资券商的蛋糕遭到分食。但我们认为，大家不要忽视国内龙头券商的体量优势。金融业开放一定是稳步推进，而在外资券商进场，带来新玩法却仍然在想办法开疆拓土时。像中信、海通、华泰这样拥有更强集团背景和市场渗透基础的国内龙头券商，很可能反而会快速学习先进模式并且依托背景优势快速完成国际化转型，登上更大舞台。





2014年的大牛市，以中信为代表的大券商形成戴维斯双击，成为大牛主升浪的标志，在2019年的新一轮牛市中，大券商的表现仍然有限，这一点随着后续的金融改革和市场不断的推进，应该是值得我们关注的方向。



