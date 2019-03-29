



几大指数全部大幅冲高，A股这一波操作实在是太风骚了，周三周四洗盘精准步步扎心，今天直接打起。如果周末消息面没有利空，那么周一分分钟可能要挑新高。如果周末消息面偏暖，则新高几乎是必然事件。而一旦A股走出新高，观望的资金又该疯了。觉得错过了一个亿。





所以这事儿到现在就很尴尬。为什么牛市一波之后，有的投资者能盆满钵满，有的投资者却有一种赚指数不赚钱左右挨嘴巴的热辣辣的感觉，大约就是如此。





这也是为什么我们在提示大家，牛市操作的核心策略之一，就是一定要保留底仓，即便在调仓换股中。只要个股的逻辑没有走完，趋势没有转坏，仅仅是短线乖离过高有了回调需求，那么高抛低吸之间一定要保留底仓操作。有底仓就有能力接回来。没有底仓追高承担的风险就比较尴尬了





从市场本身来说，今天的拉升有多重利好加持，我们之前讲过一个点——A股再进行上攻（无论是直接拉升突破，还是先回踩再启动）一定是因为增量资金进场。而今天看，至少资金面目前还是比较热闹。





北上资金进来一百亿了，这是3月中旬调整以来当天流入最大的一天了。北上资金应该说是本轮市场中最活跃的一批资金，也是目前市场大白马蓝筹炒作的核心资金来源，通常北上资金主导的反弹都具有一定的持续性。因此这是可以期待的一个点。





另一方面，数据显示，一季度偏股基金新募613亿元资金，其中至少有350亿元将在三个月的建仓期内投向A股市场。A股近期陷入震荡，偏股基金的发行几乎未受到影响，反而有了愈加火热的迹象。除了“日光”爆款基金——睿远成长价值外，一季度至今，陆续有十余只偏股基金传来10亿元以上的发行捷报。





增量资金进场，成为A股变局的关键，再下一城，那么就要看资金和热点能否形成良性轮动。目前看，金融+消费罕见的形成了共振，这里面券商仍然是突破的重点，而白马里面因为业绩超预期影响带来了白酒的板块机会。白酒如果能够形成持续性的机会，那么对于价值型的资金持续拉升来说，一定是比较好的契机。





所以周五的拉升有点拨云见日的感觉。但美中不足的是目前成交不够，周一如果挑新高，量能至少也要回归5200亿水平，这是留在行情面前的最后一堵墙，突破了，就是一马平川。



