



沪指今天这个反弹的位置很重要了，周三周四两天的反弹基本上都止步于趋势线的3033点。周五如果最终能够收复站稳3033（目前看基本上是稳了），那么就修正了本周二形成的破位格局，市场的二浪大概率会以横盘来代替调整，时间换空间。午后的市场任务比较简单，就是3060，如果3060最终能够稳住，周末消息面没有太大意外，周一是大概率要再一次挑战3100的。

但如果今天这种级别的权重拉升，仍然无法站稳，或得而复失，那么后面恐怕就是好事多磨的反复腾挪了。





其实看市场这一波走势，主力的手法还是挺贱的。周内连续两天反弹都明确止步在3033，尤其在今天早盘仍然出现了头半小时的无量反弹。局面一直到10点才为之一振。这一波洗盘基本上没有留底仓的投资者都要再次踏空。如果周末来一点利好，下周直接挑新高，追高又是麻烦事。所以说这个阶段市场的操盘手法还是挺犀利，直接剑指人心。





当然不管主力怎么耍贱，今天盘面上有一个信号值得关注。





大家如果还记得，昨天我们提示大家这个位置面临方向选择，要密切留意市场动向，也和大家讲明了——从底部反弹至今，沪指在一浪反弹幅度超过25%，此前的利好消化比较充分，这个位置随着利好兑现，导致市场必然要观望，一旦出现任何超预期的影响，都将决定市场方向。而今天这个超预期的信号出现了，就是白酒。





目前市场最大的筹码，不是券商也不是保险，而是茅台五粮液双双公布业绩超预期之后，能否真正意义上带动一直在划水的机构资金发力，开启白马行情。这个很关键。昨夜茅台公布业绩，这其实就是之前我们讲的超预期信号。应该说以茅台这个体量的企业，保持30%的利润增速确实很牛X，所以这个位置酿酒的资金完全被盘活。





而我们之前也讲过，本轮行情运行到现在，第一波游资主导的拉升已经难以为继。市场变局的关键，就是资金结构能否完成重塑。资金结构重塑，本质就是机构资金进场。而机构资金进场，必然需要传统意义上白马蓝筹的赚钱效应配合。所以如果从这个逻辑上梳理下来，那么白酒，是今天最好的契机





如果市场就此挑新高，我们必须要承认，2019年的牛市，真的是从起步开始，每一步都是以最强的姿态挺进。所以下午大家可以看一看，3060点能否最终站稳，以及下周市场会以什么姿态，完成对3100点的进攻。



