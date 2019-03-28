周二市场破位之后，周三周四连续两天都在进行技术层面对于破位的修复，而且如果大家从趋势线上看，周三周四两天的高点，其实都刚好触及到此前收敛三角形的下方趋势线上。明显的承压回落。

连续两条的技术修复，除了再次精准被趋势线压制之外，量能上毫无例外的显现出资金的不配合，两天拉升，均出现了明显的缩量。在这个位置，以目前的市场资金来说，确实是后继乏力。





但同时比较有意思的事，我们在昨天的博文里面写了，不管是真假外资的十多亿抄底，还是昨天89只个股底部反弹超过10%，还是今天，沪指在午后回落过程中出现了极高比例的缩量，这些都同时都在表露一个问题——似乎当前时间点资金也不愿意就这么跌下去。





跌不下去，涨不起来，反弹无量，下跌无力。为什么？我们认为资金很可能在等待消息面的出清。消息面在看什么？今天是中美新一轮谈判的第一天。恐怕等待的就是中美方面的消息。





其实从年初到现在来看，社融从高比例复苏，到二月份数据的严重不及预期。监管从全面的放松，再到有节制的收紧。中美谈判从打破僵局到即将落地。几乎所有主导市场反弹的因素，都在逐渐进入衰竭。





尤其从以上三个角度来说，社融虽然二月不及预期，但至少是因为有春节因素，所以市场也在等待三月数据出炉。监管虽然有所增强但整体上看比去年毫无疑问是大进步。况且整体上看资本市场仍然是高度的政策利好加持。所以最大的变量，恐怕就是中美谈判。





近期有一些声音认为对于结果预期可能过于乐观。这个我们不做评价。只能说从底部反弹至今，沪指在一浪反弹幅度超过25%，此前的利好消化比较充分，这个位置中美的预期重燃，导致市场必然要观望，一旦出现任何超预期的影响，都将决定市场方向。所以我们认为这是导致近期A股真正进入一种上不去又下不来的最核心的问题。





这一切我们都要等待消息面来揭开面纱了。





总的来说，弱势震荡中，下跌缩量预示短期情绪归于平衡，平衡后将是方向选择，密切留意这个时间窗口下，A股究竟以何等方向开启下一阶段行情。从技术上面说我们认为调整未结束，从中线的角度讲，我们同样认为牛市未结束。所以谨慎却充满乐观，是大家目前应该保有的心态。



