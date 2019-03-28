隔夜市场的消息面其实不算太好，土耳其股市一度暴跌7%，股汇双杀。消停了有半年的新兴市场现在又不太稳定，近期除了土耳其，墨西哥和阿根廷也出现了货币的闪崩。新兴市场的状态真的是比较尴尬——美国经济太好的时候，美元回流，造成市场不稳定，美国经济不好的时候，资金回流买美债避险。。。。所以你说怎么办吧。





相比之下，我国的经济还是有优势，产业梯度，市场纵深，国内消费等等都是这些所谓的新兴市场所不能比的。所以从这个角度来说，新兴市场的走弱对中国金融的影响还是比较有限。但是当然，即便如此，这也是今天市场大幅低开的最根本原因。





早盘沪指低开之后，展开震荡拉升。其实还是突出了昨天我们对市场判断的结论——虽然调整没有结束，但不管是看50指数的抗跌，还是看个股在昨天午后的快速集体启动，都证明这个位置有抵抗。至少目前看下跌的深度可能也不会太大。





但另一方面，还是说回那个前提，市场目前即便是窄幅震荡，下跌空间不大，但确实也没有完全脱离调整的状态。





早盘指数震荡上行一步一艰难，临近午盘已经有乏力的感觉，而成交量上看继续保持萎缩状态，恐怕全天成交与周三比不会有太大的区别。





板块热点上，两大事件性因素驱动了市场早盘的反弹，一个是5G，中兴发布业绩公告，虽然去年爆亏，但是今年一季报盈利8~12个亿，完成扭亏，比去年同期亏损50个亿要好看太多。中兴的业绩公告，直接引发了市场对于通讯设备订单开始放量的预期，进而最终导致5G成为早盘第一波拉升的最重要龙头。





紧随其后，因为十部委领导在上海召开座谈会又是重点部署半导体相关的工作，导致集成电路半导体板块启动拉升。应该说，半导体、5G、科创板，这是今年政策方向最确定的三个题材。但是今天大家可以看看两大主力题材的走势是怎么样的——





中兴通讯作为5G龙头，临近午盘开板，其他5G涨停品种，沃特股份、南京熊猫都出现板上放量，会畅通讯作为头板刚刚形成突破的品种则直接烂板了。集成电路方面，士兰微、上海贝岭11点准时跳水。两大题材基本上高位都出现了抛压，结果是酿酒这个位置顶了起来。





只能说，周四的行情中，仍然没有真正改善市场身处于调整周期的状态，资金的强度以及放量目前都差强人意。我们仍然只能认为，周三周四，市场是延续着调整需求的释放。这一点大家要注意。