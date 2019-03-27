整个市场今天呈现一种冰火两重天的走势。





首先不可否认个股的反弹非常强势，从收盘来看，收盘价比盘中最低价高出10%的个股数量达到89家，换句话说，有89家公司，今天最低点抄进去，是能够抓一个涨停的。这里面最猛的国际视野、通威股份、金鹰股份、数码科技，几乎就是地天板走势。反弹非常强劲。





还是顺应那句话——不用对下跌过于恐慌，因为明显还是有资金在奋进抄底。昨天的北上资金逆势买了十多亿，今天的一系列大长腿，都证明了，目前市场对于资金来说，还是充满吸引力。





但看到个股的强势是一方面，另一方面，我认为大家也还是要注意一下指数层面的信号。指数今天仍然存在几个问题。





K线上看，创业板和沪指在周二的下跌中已经明确形成了破位的信号，我们如果从点位上说，周三沪指应该至少收复3030，创业板收复1657点才能够判断为完全的对于破位事实的修复。





但目前来看，不仅仅是沪指创业板没有收复点位，同时我们看今天的反弹实际上量能还是在萎缩的。所以这两大指数上传递的信号来说，调整行情还没有结束。





指数层面调整未结束，但个股层面抄底意愿存在，更有甚者在上证50这个权重指数上，并没有破位。因此我们认为二浪还在延续中。目前在50指数维稳的大环境下，不会有大幅下行的因素出现。大家没必要恐慌，但是对于无量的反弹要特别警惕。这就和近期市场中我们反复提示高位双背离共振的格局一样——一定要避免成为市场一日游行情中的牺牲品。





总的来说，不恐慌但要保持谨慎，这是目前市场操作中，最重要的心态了



