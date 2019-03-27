周三市场形成反弹。从今天的技术面上，其实能看到非常有意思的一幕。K线上看，创业板和沪指在周二的下跌中已经明确形成了破位的信号，我们如果从点位上说，周三沪指应该至少收复3030，创业板收复1657点才能够判断为完全的对于破位事实的修复。





但目前来看，不仅仅是沪指创业板没有收复点位，同时我们看今天的反弹实际上量能还是在萎缩的。所以这两大指数上传递的信号来说，调整行情还没有结束。但另外一方面，我们也并不认同所谓二浪调整会非常深的观点。早盘大家可以看另外一个关键指数。





就是上证50。50指数是几个主要指数中唯一没有破位的。早盘反弹一度接近2%，虽然量能上仍然不济。但从近期整个50连续缩量的局面来看，调整也进入尾声，接下来的方向选择，只要能够保证3684的点位不失。那么在50的稳定器支持下，沪指真正下行的空间也不会太大。





指数下行空间不大，那么调整的需求就会更多的在个股的层面显现出来。近期市场因为资金抱团，导致题材热点大幅度集中。军工只剩下太阳电缆，上周五活跃的一带一路只余下连云港。芯片剩下士兰微，创投唯一的活口是东方创业，加上板块上面唯一的持续性板块就是工业大麻。





资金大面积集中，龙头飞天，小票坠地。这种局面在接下来的二浪中会更加明显的展露出来，所以大家要做好准备，其实这也印证了我们之前的观点。在三月开始我们不断提醒大家市场进入一个宽幅整理形态中，个股的分化会开始加速加剧。能不能做好优质品种的埋伏很重要。





现在看，我们给学员提示的西王食品，在这个月市场急剧震荡，沪指短线破位的背景下，个股累计收益已经超20%，劲嘉股份涨幅42%，本周获利了结的中科曙光，经过几次高抛低吸，累计获利超过90%。应该说都大幅度的领先于市场涨幅。这些个股最终是检验我们市场判断最好的证据。





所以反复提示大家，投资既要认清大势，把握好节奏，也要能够沉住气耐住性子。很多投资者在过去的两周沉迷于追热点，最终到今天看，都是一地鸡毛。市场震荡行情中，能够真正做好“选好股，拿住股”，那就是对自己的资产负责。





所以这一波听了我们去年十月份提示市场大底已经出现，1月份提示农历新年后有吃饭行情，3月初提示市场进入宽幅震荡阶段，上周提示双背离共振调整需求增大的投资者。我们相信大家都取得一定的收益，但是能否收益最大化，最终还是要落实在操作和选股上，而这一点没有捷径，只能不断的积累和学习。





但好在，牛市并没有结束，二浪的调整是为了三浪更好的前行。学员也要沉住气。这个位置，我们要开始新一轮的布局，等待三浪带来更壮丽的吃肉行情。