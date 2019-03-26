两市高开低走，昨天暴涨的军工股带头大跌，各板块普跌，沪指翻绿失守3000点；截至收盘，上证指数跌1.51%，深证成指跌1.95%，创业板指数跌2.32%。





惨烈的回撤，爆炸的亏钱效应，昨天打板的今天基本都非常惨烈，这就是亏钱效应最明显的地方。





上周我们不断在文章里面强调——MACD+量价双背离共振一直没有被修复，市场存在调整需求。不断和大家说，游资主导了高位的市场热点，并且最终因为资金击鼓传花的效应导致持续性越来越差，几乎每天都是一日游。而这两种信号和格局，都势必无法持久。





打破僵局只能以增量资金进场为契机。但在缺少新的重磅利好的前提下，资金并没有抢进的需求，所以回调后选择廉价筹码接回是必然。





而又因为近期两融的大比例提高，导致市场的强弱切换要密切留意3033点，一旦跌破可能会导致融资盘平仓产生杀伤。而周二市场的下行加速，恰恰是始于11：15分跌破3033点一线之后。应该说，这些近期的观点最近两天都在盘面上得到非常精准的验证。希望真正能够帮到大家。





回到今天盘面，下跌已经形成之后，应对需要理性一些，从技术上看，创业板和沪指都已经跌破短期支撑，创业板出现顶部破位，沪指也跌破二月底以来构建的趋势线支撑位。另外大家要注意到一浪拉升的过程中，因为市场的发力点过于集中，基本上就是围绕金融和5G这种品种在做行情，所以二浪的回调会相对猛烈。这些都会让市场的回调空间再看深一些，短期先看到30日线左右。





尤其市场一旦下去，考虑到3000点附近震荡一个月的融资盘套牢区间，那么其实回调大一些反而有利于清洗筹码，既然市场选择了比较强势的调整姿态，那么大家就要明白——在出现企稳信号前，要管住手。





不过没什么值得恐慌的，早盘市场陆股通还处于净流出，截止到收盘沪深股通总计净流入达到13.5个亿。资金开始进入抄底模式。当然这个需要过程。但至少证明了买盘的态度，所以大家谨慎足以，不必恐慌。牛市还在继续，只不过这是好事多磨的二浪调整，仅此而已。



