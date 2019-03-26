上周提示了一周高位背离共振和游资主导的一日游眼看着要无力为继。本周市场的调整应该说是大势所趋。





实际上即便大家看不到技术面的特征，从资金的角度来看，也是有迹可循的。比如两融数据。近两个月以来两融余额快速从7000亿增长回归至9000亿水平，创八个月以来新高，两融高速增长带来几个非常重要的信号。其一是整体市场的活跃度已经完全恢复，这佐证了我们对于牛市的判断。





但另外一方面从近期的两融余额变动上看，能够发现高位资金分化在加剧——在3月20日两融重回9000亿关口后，22日很快出现了余额的小幅回落，并且在昨天更出现了北上资金退潮的迹象。高位资金活跃可能带来短期市场，尤其是高价股波动的快速加大。这里面我们认为大家需要尤其注意高价股分化的风险。





而昨天我们也在文章里面写了，因为A股第一浪的拉升，板块的集中度有点过高了，就是围着金融和5G在打。这种高度集中的拉上特征往往意味着二浪的调整也会比较猛烈。





又因为融资的原因，昨天和大家说，一定要看3033点的支撑，一旦跌破融资盘平仓带来的影响可能会加剧高位股波动。所以目前看市场进入到调整的第二档了。





技术上看，3010附近是目前高位震荡图形的底部趋势支撑，如果指数维持在3010区间上方，则能够维持高位盘整图形，如果跌穿，则回调可能还会再深一些。





这其实就是经常讲的，急跌缓涨是牛市特征。很多朋友看到了牛市两个字，忽略了急跌两个字。虽然我们仍然坚定目前处于牛市的背景。但避免追高，警惕高位筹码分化带来的回调风险，是大家完成牛市利润最大化的重要一步。



