高位运行四天之后，指数以一枚吊颈线，直接打穿3050的平行四边形震荡区间中轨，开始真正意义上的回调。





技术上，这个调整还是有所意义。从上周往前看，指数在这个位置强行维持了一周半的量价背离和MACD的顶背离形态。我们一直在说，放量修复是市场能够维持的唯一途径，但是量能迟迟不出，回调应该说是必然结局。周一随着市场的向下调整，上周几次下探的中轨支撑被直接击穿。指数进入平行四边形整理形态的下部区域。





如果从技术上看，沪指的趋势支撑应该在3010~3015的趋势线附近，但需要注意一点，就是近期市场融资盘的快速增大。截至上周五，两市融资余额9016亿元，较上周净流入约243亿元，而就在不到两个月前的2月1日，融资余额还只有7109亿元，这也是18年2月之后第一次两融余额迎来实质性的增长。





从融资的角度来说我们测算目前市场3033点应该说是最重要的技术支撑，如果3033遭遇击穿，很可能会造成融资盘抛售的局面，进而导致更猛烈的下调。因此，我们认为大家目前应该密切留意3033，如果市场想要保持强势姿态，则调整应该在3033区间上方完成，并且彻底摆脱的信号一定是成交量的快速放大，宣告资金成分的快速变化。





如果3033点遭遇击穿，则大家需要密切留意做好减仓。我们认为如果3033点击穿，则以资金的角度来说，下方趋势上的3010~3015的支撑区间可能没法真正形成企稳。尤其是在考虑2月底市场进入调整形态后，重心仍然在不断上移的状态的情况。





原因很简单。如果观望资金等待的只是3010的筹码，那么完全可以在3月8日的回调中实现。所以如果市场最终决定以短线震荡为契机获取廉价筹码，则很可能点位还要再向下探一探，





但结论仍然是不变的，我们认为牛市没有结束。尽管我们必须要提示大家一定要警惕牛市中的调整，因为个股波动很可能是巨大的，也就是所谓的急跌缓涨的牛市特征。但我们认为向下击穿3010并且略微深调一下，都不是坏事。





一旦进入主力认可的成本区间，新的稳定的长期机构资金进场，将改变整体的A股生态。，也将创造新的机会。这一切都不会太远。但还是那句话，阳光在风雨后，但首先我们要防风雨，A股本轮牛市第一浪的品种过于单一，因此，要密切留意二浪中调整在个股层面可能释放的风险性。



