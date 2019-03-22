缩量的小阳十字星上涨。沪指从3月8日至今的两周，所构建的MACD背离和量价背离的共振不仅没有被弱化修复，反而在增强。这就是市场所展现出非常尴尬的状态了。





所以如果从技术上面讲，本周行情所展现出的是一个高位特征不断被强化的市场状态，单看技术面，我们认为沪指仍然有调整的空间。





板块方面，周五在一度走出回落之后，整体市场反而呈现出一种遍地开花的感觉。





一路一带国际实业7连板成为当前市场的新龙头，工业大麻概念诚志股份4+4连板，高送独苗农尚环境 6连板，雄安的秦港股份与津膜科技连板，传媒的广电网络 4连板





从板块的个股跟进来看，表现都算可以。但从助推拉板的消息面来看，整个市场呈现一种比较微妙的尴尬气氛。一带一路与工业大麻几乎算是独角戏，版块内少有呼应，或者说版块内同批次的个股极少，大部分都是低位头板。这样的品种，其实对于市场整体环境要求极高，如果周一能够保持磨磨唧唧横盘或者小幅拉升，那么龙头在游资助推下继续拉高仍然是大概率事件。但如果市场不配合，难免又是一碗大面。





另一方面，雄安概念的启动则完全是盯住雄安两周年的时间窗口搞事情。这种打法只能说真是讲故事的极致，而雄安板块的核心问题我们之前讲过——鱼龙混杂太严重，本质上也没什么真正实质性受益并且改善业绩的品种。所以如果非要选，我觉得像华夏幸福这种地王，反而是最受益的方向。。。





但当然，周五行情并非是一无是处，市场仍然存在亮点，这个亮点就是旅游。当然我们这么讲，会有朋友说——旅游也无非就是游资推动的上涨逻辑。但其实大家忽略了一点。





中午我们在博文里有这么一句话——不过有一条思路大家可以注意一下。小长假本质还是提振消费，这个和今年多部门的工作重点是有高强度重叠的。旅游仅仅是小长假一个政策发力点的产物，但如果我们从政策的最上游进行梳理，那么很可能意味着后续会有更多促销费的利好逐步落地。这一条政策主线市场尚未完全发掘。



