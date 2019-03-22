其实有点老生常谈了。市场还是在延续昨天我们讲的一系列问题。





消息面中米新一轮谈判启动，两融绕标监管基本上就这两件事儿。中米这事儿目前市场的预期有反复，不好讲，多看看但总的来说，能拆下这把达摩克利斯之剑总是好事。





两融绕标遭到严格监管恐怕是唯一对今天盘面构成影响。其实这事儿说大不大说小不小。两融绕标理解起来很简单，通过符合融资融券标准的品种融到的资金，使用了其他手段绕开这些两融标的，而去投资了其他品种。这事儿说白了就是绕过监管的合法配资。但是说影响不大，是因为券商两融的杠杆率并不高基本上就是1/1。绕标的资金占比又是少数。所以说两融绕标这事儿对市场有巨大杀伤，这其实还真是个伪命题。





与晚间的消息相比，盘中国务院对五一放假的安排调整，反而成为了最大的热点。原本今年放假应该是只休5.1的周三一天，现在调休后等于是1234连休，然后调休两个周日上班。想想看早几年五一还有七天假，后来变成了调休一下放三天，再到今年差点只休息一天。真是时过境迁的感觉。





受到调休因素的影响，今天早盘旅游酒店成为盘面上唯一的热点。





但是说句题外话。大家有兴趣可以研究一下，当初设置两个黄金周，本身就是为了刺激旅游消费。但之所以在几年前吧五一拆分为四个假期（清明、中秋、端午、五一），本质就是因为发现从全年看黄金周对于旅游的拉动效果已经明显趋弱。所以有假期固然好，当然会比只放一天假好很多，但说同比去年前年，能不能形成业绩上的超预期，这事儿还是要打问号。旅游这一波就看游资强度了，没什么实质性的逻辑可寻。





不过有一条思路大家可以注意一下。小长假本质还是提振消费，这个和今年多部门的工作重点是有高强度重叠的。旅游仅仅是小长假一个政策发力点的产物，但如果我们从政策的最上游进行梳理，那么很可能意味着后续会有更多促销费的利好逐步落地。这一条政策主线市场尚未完全发掘。





热点方面，猪肉股继续死一地，昨天领跌的酿酒早盘一度冲高，然后临近午盘也形成回落。券商股带动指数回调。没有强势题材，资金的进攻意愿在下滑，所以这个位置调整一下仍然是正常的。刚才讲了唯一的热点就是旅游。市场这种炒作逻辑，也能够看出整个盘面的强弱。





所以总的来说，还是耐心等待方向选择中，这个阶段切忌追高，分批做调仓换股，重点是布局下一阶段。其实大家看监管的手段能够明显看出，对游资恶意炒作监管还是比较厌恶的。所以接下来的核心很简单，价值型品种能否开始发力这个就很关键了。





A股抄了三个月游资路径，但真正牛市一定是以价值驱动的，所以这一波风格转换早晚回来，所以没什么可介怀的，做好准备就好。



