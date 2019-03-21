周四行情看上去是一句功败垂成。





临近收盘，连续九天涨停的复旦复华就科创板事宜表示：肯定没有参与第一批科创板。此前已发布风险提示，公司对外投资规模不大，投资收益对公司的净利润影响很小。市场炸了。





复旦复华二十分钟下跌12%，从涨停收盘至-2%。上演黑色半小时。而作为新妖王，复旦复华的倒下带崩了高校科研整个概念，连带着中国长城、中国软件这类的科技股，都在临近收盘集中一波开板。与此同时，华鑫西部等强势的券商股也在尾盘开板放量。场面堪称惨烈





有的朋友说是复旦复华的公告干掉了行情，若真的如此，只能说行情的底子有点虚。我们认为行情的核心情况没有变





这个位置缺两样东西，所以市场走得一波三折。表面上，大家觉得缺的是成交量，沪指本周四天，成交量基本上原地踏步，确实和目前的位置不匹配，但是客观讲从最近两天的量能水平来说，确实是在温和放大，日线级别沪指已经在开始修复量价背离的形态，同时对于MACD的顶背离也有一定的修复。虽然不能说量价配合得当，但总体来说仍然是一直在向好发展。





既然成交量在修复，那么问题就是别的。其实我们往板块层面上看一看，核心的问题就会明显暴露——还是题材，市场目前缺少一个政策、行业、业绩、消息等等各方宠爱集于一身的板块，比如之前的5G或者创投。没有这样的品种，资金缺少中线级别的共识，因此热点非常散乱。





热点散乱，游资主导，才会最终造成，仅仅是一个复旦复华的公告就又把指数按回到3100点附近重修。也因为缺少号召力的新版块，所以老妖股才会反复表现。这其实大家可以看看今天可以说单骑救主的券商，全天券商都是市场放量的核心，但仍然紧紧选择了华鑫、西部这两个小券商做发力点，并且临近收盘全部打开。资金成分还是不太纯。所以我们说从指数层面讲，这个位置以退为进更符合市场需求。





但当然了，A股也从来不讲道理，向来有一窝蜂的传统。解决了这两个问题，大A可以直接剑指4000点毫无压力，但这两个问题悬而未决，即便以震荡拉锯的姿态，盘面上也不乏优质品种不断涌现出来。这其实是目前行情或者说牛市最可爱的地方。所以当下大家还是淡化指数，个股上面接下来的震荡周期，仍然会不断有机会涌现出来



